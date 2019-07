La ratificación del director de Pandeportes genera discusión en la Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional siguió este miércoles 24 de julio analizando las designaciones de funcionarios por parte del Órgano Ejecutivo, y el caso Pandeportes volvió a generar polémica cuando tocó abordar el nombramiento de Eduardo Cerda como director de la entidad deportiva.

Las interrogantes hechas por el diputado independiente Juan Diego Vásquez a Cerda por el papel que este desempeñara de cara al escándalo del manejo de fondos del Estado, terminó en un cruce de palabras con el presidente de la Comisión, Roberto Ábrego.

El tiempo empleado y las preguntas hechas por el diputado Vásquez, fueron cuestionadas por su colega Ábrego, en momentos en que el nuevo director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) respondía unas interrogantes.

En su intervención, Vásquez le preguntaba a Cerda sobre el rol que jugaría en cuanto a las investigaciones que se llevan a cabo por el presunto manejo irregular de fondos que aportó Pandeportes a federaciones y asociaciones deportivas, y el funcionario respondió que colaborará en todo con las autoridades respectivamente para que se le dé claridad al país.

Sin embargo, cuando Vásquez consultó sobre el tiempo que le quedaba para seguir con sus preguntas, le respondieron que le quedaban dos minutos, lo que reprochó a la directiva de la Comisión, y de paso Ábrego le respondió que no era la manera de llevar un debate.

“Se ha dedicado a hacer preguntas sugerentes, y usted [Vásquez] es abogado, si yo fuera el juez simplemente las tacho”, afirmó Ábrego.

De forma inmediata Vásquez replicó que esto no era un juicio y que no estaba sugestionando al funcionario y que no se le contabilizó el tiempo correctamente.

“Que conste en acta que no se me estaba llevando el tiempo. Esa es la democracia de la que habla el presidente de esta comisión, que todos tenemos opinión para hablar”, destacó Vásquez.

Al cierre de su planteamiento, el diputado Vásquez le expresó al director de Pandeportes que es sabido que el dinero aportado por la institución no llegó a las comunidades.

“El distrito al que yo represento es uno de los más pobres del país. Y aquí hubo compras, donaciones, apoyo, y los directores y encargados de estas ligas no vieron el apoyo”, afirmó Vásquez.

“Si me va a quitar mi tiempo reglamentario como diputado, que aparentemente me regalaron; solamente le voy a decir a usted [Cerda] que no lo conozco, que como panameño y diputado confío en su transparencia. Quiero saber, por lo que voy a estar llamando para ponerme a su orden, para apoyarlo, porque esta investigación tiene que llegar a capítulo”, sentenció Vásquez.

Al final, con el voto favorable de Vásquez, la Comisión de Credenciales, recomendó la ratificación de Cerda al frente de Pandeportes.

RATIFICACIONES AL PLENO

Ocho nuevos directores, gerentes y administradores recibieron el aval de la Comisión de Credenciales.

Los nombramientos hechos por el mandatario de la República, Laurentino Cortizo de algunos funcionarios fueron ratificados por los diputados.

Raphael Fuentes y Gladys Bandiera fueron ratificados como director y subdirectora de la dirección general de Contrataciones Públicas; Giovanni Ferrari, como gerente de la Zona Libre de Colón; Gloriela del Río, directora de la Lotería Nacional de Beneficencia; Eduardo Cerda en la dirección de Pandeportes; y Giselle González como directora de Sertv.

También fueron ratificados Noriel Araúz como administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, y Bernardo Meneses como director del Ifarhu.