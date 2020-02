Conflicto por contrato de Santillana

TEXTOS ESCOLARES. 514 MIL 625 VOLÚMENES SERÁN DISTRIBUIDOS EN LAS 13 REGIONES EDUCATIVAS.

El hecho de que el Ministerio de Educación (Meduca) haya concedido un contrato por 971 mil 670 dólares a una editora transnacional para la impresión y distribución de guías didácticas y libros de texto para los planteles oficiales no les ha caído bien a los autores nacionales.

En efecto, en la Gaceta Oficial No. 25447 de 19 de diciembre de 2005, se pueden leer los detalles del contrato de préstamo 1013/OC-PN del Proyecto de Desarrollo Educativo Meduca-BID (S-08-2005) de 27 de octubre de 2005. El contrato lo suscriben Miguel A. Cañizales, ministro de Educación, y Luis A. González Vásquez, representante de Santillana, S.A. A través de esta transacción, Santillana se compromete a la impresión, encuadernación y entrega física de guías didácticas para docentes, y textos escolares.

Tanto las guías como los textos son de español y ciencias sociales para educación básica general (1° a 6° grado). Se trata de 514 mil 625 volúmenes que serán distribuidos entre las 13 regiones educativas del país, más una reserva de 22 mil 750 para el almacén del Proyecto de Desarrollo Educativo (Prode).

LAS PROTESTAS

Rosa Aguina, docente de historia por años y autora de textos escolares de esa materia, reiteró su crítica de hace cuatro años a las obras de Santillana sobre historia y geografía panameña. Según ella, no se ajustan a los programas académicos nacionales y reflejan errores en la identificación de las efigies de personajes panameños.

Igual piensa Noris Correa de Sanjur, también autora de libros de historia y geografía utilizados en primaria y premedia. Ella agrega que los textos de esa editora incurren en errores como los de ilustrar etnias panameñas con indios del Perú, así como errar en los nombres de presidentes. "Estos libros están fuera del contexto intelectual del estudiante panameño", dijo.

Para ambas docentes y productoras, el hecho de que el Meduca haya otorgado este contrato a una transnacional que incurre en esos errores bibliográficos revela un desprecio a los autores panameños.

Correa afirma que los autores nacionales se opusieron en su momento a esta licitación internacional auspiciada por el BID, dado que solo participan empresas foráneas: "No es que nos opongamos a que participen autores extranjeros", pero debe recurrirse a ella solo "cuando no exista un texto nacional bueno". Además, aseguró, usan términos y ejemplos que no son parte de nuestro ámbito cultural.

Aguina considera que el problema de fondo es que Meduca no tiene una política didáctica. Citó el ejemplo de México y Costa Rica, donde la historia y la geografía nacional la imparten autores nacionales.

En este tema hay de por medio un gran negociado –manifiesta Aguina– y de ello se ha apoderado Santillana, S.A. Correa, por su parte, sostiene que la transnacional se lleva las divisas panameñas para España, lo que contribuirá a que la producción nacional desaparezca.

Otro aspecto que Correa considera negativo en la participación de Santillana es que para convencer a los directores de los planteles a que impongan sus textos a los maestros, les regalan neveras y estufas, entre otras dádivas.

Es más, tanto Aguina como Correa dicen que los autores panameños han comprobado que muchos docentes se comprometen a pedirle a los alumnos que sus padres les compren los textos de Santillana, pero en clases usan los de los autores nacionales porque son más fáciles de comprender.

Caso palmario es el acontecido con el libro Aprende tu idioma, de la profesora Edilma de Cerrud, quien lo comprobó en una visita que hizo a un primer ciclo de Arraiján.

Pero el ministro Cañizales se lavó las manos. Afirmó que fue "una donación" y que no pudo hacer nada, porque cuando llegó al cargo este contrato ya estaba tramitado, y a él solo le correspondió legalizarlo.

SANTILLANA SE DEFIENDE

Dado que el BID exigió una licitación internacional, el proyecto editorial le fue confiado a Elsa Morales, ejecutiva del Grupo Santillana de Costa Rica.

Vía telefónica desde San José, Morales explicó que los materiales didácticos fueron presentados al Ministerio de Educación basados en sus exigencias y adecuaciones.

Morales aseguró que si bien ella coordinó el proyecto e hizo la revisión editorial conforme a lo pedido por el Meduca, el contenido lo desarrollaron enteramente autores panameños, y esto puede corroborarse en la portadilla de los libros.

Otra ejecutiva de Santillana, que pidió reserva de su nombre, aseguró que los errores a que hacen referencia Aguina y Correa corresponden a ediciones pasadas y que éstos fueron corregidos a cabalidad.

OPINIONES ENCONTRADAS

Los textos de Santillana tienen defensores y detractores en las aulas. Natividad Jaramillo, directora de la escuela primaria Pedro J. Sosa, asegura que sus docentes han utilizado las guías y textos de esa editorial y el resultado ha sido excelente para la formación de los estudiantes. "La única queja podría ser el precio, pero eso lo justifica la calidad del libro", dice Jaramillo.

El maestro Manuel Ludwig González, del tercer grado de la Escuela República de Chile, no piensa igual. Él prefiere los textos de autores nacionales para enseñar estas asignaturas. El docente cuestiona no solo el enfoque cultural y el precio de los textos de Santillana, sino también el que otorguen obsequios a directores y maestros para imponer sus libros, lo que considera no ético.

OTRAS LICITACIONES

.En el proceso de dotación de textos escolares para la básica general (1° a 9° grado) también intervinieron otras editoriales extranjeras.

. Esta licitación fue para las áreas de ciencias naturales, entre otras asignaturas.

.Esta vista la desarrolló el Prode, pero se desconocen aún los contratos.