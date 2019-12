Contralor refrenda por insistencia contrato para foro de la Caja de Seguro Social

FESTIEVENTOS

El contralor de la República, Federico Humbert, refrendó "por insistencia" de la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) el contrato que esa entidad suscribió con la empresa Festieventos, S.A. por $2.1 millones para la realización de un congreso.

Más temprano, el Contralor dijo que no había refrendado el contrato porque el precio y el valor "no era adecuado". Aseguró que además no tenían más "detalles" sobre la actividad.

Precisó que "los costos que se nos presentaron distan mucho de los valores reales del mercado".

Sin embargo, Humbert explicó que "la Contraloría no es omnipotente, existe lo que se llama la insistencia".

Sostuvo que si la mayoría de la junta directiva del Seguro Social aprueba por "insistencia" la Contraloría entonces estaría obligada por ley -como ocurrió esta tarde- a "refrendar el contrato que se nos presentó".

"Cada persona que firme por insistencia ese documento se hace responsable a título personal de la utilización de los fondos. Y si la Contraloría mañana tuviese que proceder legalmente, porque sentimos que por razón de una insistencia se han lesionado los mejores intereses del Estado, tendremos que hacerlo", agregó.

En ese sentido, se conoció que el Contralor envió a la junta directiva de la CSS una nota en la que les advierte que ellos asumen la responsabilidad.

La CSS -dirigida por Estivenson Girón- fue seleccionada para organizar este año del Foro Mundial de la Seguridad Social. A este evento, que está pautado para realizarse la próxima semana, fueron invitados representantes de 150 países.

La directora nacional de Prestación de Servicio al Asegurado de la CSS, Zelideth Valverde, informó que había enviando el contrato a Contraloría, pero que les fue devuelto tras hacerles unas nueve observaciones con el propósito de que hicieran correcciones.

Informó que hicieron lo solicitado por la Contraloría y volvieron a remitir el contrato.

(Con información de Urania Cecilia Molina)