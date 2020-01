Corte reanuda caso Cemis

MAGISTRADO ABEL ZAMORANO RETOMA INVESTIGACIONES DE CONTROVERTIDO ESCÁNDALO

El magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia Abel Zamorano reinició ayer las investigaciones del caso Cemis, en medio de una serie de críticas de los abogados de las partes involucradas, que se quejaron al no poder participar en las diligencias realizadas.

Fuentes del Palacio de Justicia Gil Ponce informaron que ayer Zamorano tomó declaración a un testigo cuya identidad no se reveló.

La diligencia estuvo relacionada con el supuesto pago de dinero a diputados y particulares para la aprobación del proyecto Cemis en la Asamblea Legislativa en 2002, agregaron las fuentes.

Víctor Almengor, abogado defensor del ex legislador del PRD Mateo Castillero, uno de los que fue mencionado en estas averiguaciones, presentó un nota ante la Secretaría General de la Corte Suprema, en la que se quejó porque no se le permitió estar presente en esa diligencia judicial.

Almengor informó que a pesar de que pidió autorización al magistrado Zamorano para estar presente en la declaración del testigo, no recibió respuesta alguna.

Sobre este particular, las fuentes aclararon que Castillero no está mencionado en el expediente que se instruye en la Corte, sino en el del Ministerio Público.

Zamorano fue designado el pasado 16 de septiembre como el tercer magistrado ponente de este caso, luego de que el pleno de este órgano del Estado acogió la solicitud de impedimento que presentó Alejandro Moncada Luna.

Antes que Moncada Luna y Zamorano también estuvo al frente de las investigaciones Oydén Ortega.

Antes de ser separado, Moncada tomó declaración al diputado Carlos Tito Afú –también indagado por este caso–; al ex presidente Ernesto Pérez Balladares, al ex ministro Roosevelt Thayer y a dos testigos protegidos. Todos dijeron que Martín Torrijos sabía que se repartió dinero para aprobar el Cemis, pero el ex presidente lo niega.