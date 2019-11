Cortizo: Procuradora le dará la cara al país el martes

El presidente Laurentino Cortizo informó la mañana de este domingo 10 de noviembre que la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, le dará la cara al país el próximo martes 12 de noviembre.

Cortizo indicó que habló, vía celular, con Porcell y le comunicó lo que haría el próximo martes y también reveló que no ha conversado con el expresidente Juan Carlos Varela.

"Yo no he analizado nada, he estado leyendo" y es un tema muy delicado, dijo Cortizo en relación a los Varelaleaks.

El presidente también indicó a los periodistas durante los actos por el 10 de noviembre en La Villa de Los Santos que Porcell le reveló que ya había regresado al país.

Sin embargo, no indicó en que lugar estaba de viaje Porcell y tampoco el motivo.

El presidente Laurentino Cortizo dijo hoy domingo que él ha estado leyendo sobre el tema de los “Varelaleaks”, el cual calificó como “delicado”. Video Vielka Corro Ríos pic.twitter.com/IyyHXZ946Y — La Prensa Panamá (@prensacom) November 10, 2019

Cortizo afirmó el pasado 8 de noviembre que mantiene un equipo que analiza los mensajes de Whatsapp filtrados del teléfono de Varela.

Además hasta la fecha se ignora si el Ministerio Público abrirá una investigación de oficio para analizar la veracidad de esas informaciones y su procedencia.

El vicepresidente José Gabriel Carrizo declaró hoy domingo que con relación a los “Varelaleaks” no se ha tenido comunicación con el Ministerio Público. Video Isaac Ortega. pic.twitter.com/kjTBbnfB8A — La Prensa Panamá (@prensacom) November 10, 2019

Cuando se le cuestionó al mandatario sobre una posible solicitud de renuncia a Porcell, debido a que los supuestos mensajes difundidos demuestran una gran cercanía a Varela él respondió que la renuncia es un tema muy personal, pero estimó “que es un tema que tengo que analizar”.