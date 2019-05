Cortizo anuncia 7 ministros: Carrizo a la Presidencia; Alexander al MEF; Mirones a Seguridad; Ferrer a la Cancillería

Caras conocidas y debutantes conforman una parte del Gabinete que acompañará al presidente electo Laurentino Cortizo.

Este miércoles 22 de mayo, Cortizo presentó a siete de sus ministros, en un acto en el salón Bahía del hotel Miramar.

El mandatario electo reservó para su vicepresidente, José Gabriel Carrizo, el Ministerio de la Presidencia, a diferencia de sus dos antecesores que nombraron a sus segundos al mando en la Cancillería.

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores designó a Alejandro Ferrer, quien fue ministro de Comercio e Industrias en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009).

Mientras que para el Ministerio de Obras Públicas escogió al ingeniero civil Rafael Sabonge Vilar, que fue en varias ocasiones vocero de la campaña de Cortizo durante los debates.

Doris Zapata, primera subsecretaria del Partido Revolucionario Democrática, estaría al frente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Zapata fue viceministra de Vivienda en la administración de Torrijos.

Otro conocido exfuncionario regresa con Cortizo; se trata de Rolando Mirones Ramírez, exdirector de la Policía Nacional, que estará a cargo del Ministerio de Seguridad Pública.

Héctor Alexander fue anunciado como ministro de Economía y Finanzas, y Ramón Martínez como ministro de Comercio e Industrias.

Alexander ya estuvo al frente del MEF, en la recta final del gobierno de Torrijos. Hasta ahora se ha desempeñado como vicerector administrativo de la Universidad Santa María la Antigua (USMA).

Bernardo Meneses será el director general del Ifarhu.

José Alejandro Rojas, en tanto, será ministro consejero y buscará "buenas inversiones" para el gobierno, y que esos inversionistas "se sientan en casa", indicó Cortizo. "Será un facilitador con Relaciones Exteriores, porque ProPanamá se pasará a Relaciones Exteriores".

"Que los inversionistas en este país sepan que tienen un aliado y que ese aliado estará cerca del presidente de la República... Queremos facilitar en lugar de poner trabas. Las buenas inversiones serán bien recibidas en este país. No hay ninguna otra condición", agregó Cortizo.

El presidente electo prometió que la próxima vez que haga un anuncio de designaciones, incluirá el nombre "de varias damas respetadas".

"En las otras designaciones viene un grupo de mujeres talentosas".

Cortizo también habló de posibles auditorías y mencionó un código de conducta para todos sus designados: "no robar, no mentir y no permitir que nadie robe".

Dijo que aprovecharía la presencia de tantas cámaras para decir al país lo siguiente: "no nos dejen solos", mensaje que dirigió particularmente a sus rivales en la elección pasada, con quienes dijo haber conversado ya.

Abogado de 35 años, nacido en Penonomé nos acompañará en el Ministerio de la Presidencia Jose Gabriel Carrizo, Vicepresidente electo de la República de Panamá 2019-2024. pic.twitter.com/35vr876A5l — Nito Cortizo (@NitoCortizo) 22 de mayo de 2019

El Dr. Hector Alexander se desempeñará como Ministro de Economía y Finanzas. ¡Vamos a trabajar juntos por la reactivación económica que tanto necesita nuestro país! pic.twitter.com/YrxF4EKG74 — Nito Cortizo (@NitoCortizo) 22 de mayo de 2019

Ramón Martínez será el nuevo Ministro de Comercio e Industrias, es abogado y tiene una maestría en Derecho. pic.twitter.com/v1wo359hSp — Nito Cortizo (@NitoCortizo) 22 de mayo de 2019

Alejandro Ferrer es el Ministro designado de Relaciones Exteriores. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Tiene maestría en Derecho y un doctorado en la Ciencia del Derecho. pic.twitter.com/K10ocT0bcc — Nito Cortizo (@NitoCortizo) 22 de mayo de 2019

Abogada experta en manejo de crisis, Derecho Administrativo, Derecho Penal y Gestión Gubernamental. En el #BuenGobierno Doris Zapata se desempeñará como Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. Trabajaremos juntos por Panamá. pic.twitter.com/edAxGxkVuk — Nito Cortizo (@NitoCortizo) 22 de mayo de 2019