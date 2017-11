Declaran desierta licitación del monumento a las víctimas de la dictadura

El Ministerio de Relaciones Exteriores decidió declarar desierto el acto público de licitación por mejor valor para la construcción del monumento a los asesinados y desaparecidos de la dictadura militar (1968-1989).

Tal decisión la optó este miércoles 8 de noviembre tras alegar que las empresas participantes "no cumplieron con los requisitos y las exigencias del pliego de cargos".

Fueron dos las empresas que participaron en el acto público celebrado el pasado 6 de septiembre.

Se trata de las empresas Consulting Design Development and Engineering, que presentó una propuesta por $838 mil 529; y Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A., que presentó un monto por $847 mil 260.

El secretario general de Relaciones Exteriores, León Kadoch, quien firma la resolución en la que se declara desierto el acto, también ordenó que cancelara el registro de la licitación del sistema electrónico de contrataciones públicas PanamaCompras.

Las empresas, tras conocer la decisión de la Cancillería, se quejaron.

Una de ellas fue Consulting Design Development and Engineering, que recordó todo el proceso y lo recurso que presentó.

LOS TROPIEZOS DEL PROCESO

El acto fue el 6 de septiembre. Y el 29 de septiembre una comisión evaluadora designada por la Cancillería de la República –encargada de licitar esta obra– adjudicó el contrato de construcción a favor de la empresa Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A.

De acuerdo con la comisión evaluadora, la compañía Proyectos, Ejecución y Control de Obras, S.A. obtuvo una puntuación de 99.57, frente a Consulting Design Development And Engineering, S.A., que logró 98.

El 2 de octubre, la empresa que no ganó presentó un recurso de reclamo. Allí señalaba que la compañía ganadora no cumplía "a cabalidad" con ciertos requisitos. Destacó que los estados financieros que presentó en el proceso público “carecen de validez legal toda vez que están basados en documentos traídos del extranjero, los cuales no están debidamente autenticados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen...”.

La empresa ganadora también presentó un recurso e igualmente señaló a Consulting Design de presentar requisitos con supuestas irregularidades.

Tras las presentaciones de estos reclamos, la Dirección General de Contrataciones Públicas decidió, en primera instancia, el 23 de octubre suspender temporalmente la licitación para analizar los reclamos presentados.

Luego de encontrar, en efecto, algunas anomalías en el proceso, anunció el pasado 26 de octubre que anulaba parcialmente el informe que adjudicó el contrato, elaborado por la comisión evaluadora.

LA OBRA

Este monumento, resultado de las conversaciones de la mesa de entendimiento en el cual participan familiares de las víctimas y el Gobierno, será construido en el parque La Poinciana, ubicado entre la calle Gorgas y Rafael Alemán, en Ancón.

Se trata de un terreno de 650 metros cuadrados, elegido por miembros del Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego (Cofadepa) y el Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Chiriquí (Cofadechi). El monumento ocupará una parte del parque.

El pasado 3 de abril fue presentado el proyecto y la persona que ganó el concurso del diseño conceptual. El creador fue el arquitecto Juan José Casís Simons.

Se trata de una efigie con rasgos femeninos compuesto por 116 líneas horizontales correspondiente al número de víctimas registradas en las listas oficiales.