Desconocen si hablarán de polígonos

VISITA DE BUSH.

Pese a que el tema de la limpieza de los polígonos de tiro no aparece hasta ahora en la agenda a tratar para la visita del presidente de Estados Unidos, George Bush, en noviembre próximo, el ministro de Gobierno y Justicia, Héctor Alemán, dijo que "para Panamá, no es un tema cerrado".

A consultas de un periodista sobre el tema, Alemán indicó, a modo de pregunta, "¿usted ya conoce la agenda?, yo no la conozco". No obstante, el funcionario no dijo si se trataría el tema en la reunión.

El ministro recordó la ocasión en que el secretario de defensa de EU, Donald Rumsfeld, visitó Panamá y dijo que para su país los polígonos eran un tema cerrado. "Inmediatamente dije, en aquel entonces, que para Panamá no es un tema cerrado y hoy lo repito: para Panamá este no es un tema cerrado", señaló con firmeza.

Alemán aseguró que Panamá encontrará el momento adecuado, las condiciones precisas y el lenguaje diplomático, "que nos permita resolver este diferendo".

Eso no quiere decir que las relaciones entre Panamá y EU van a depender de la solución de esta diferencia, explicó el funcionario.

"Debido a que ahora tenemos el mejor nivel de relaciones diplomáticas, comerciales y económicas, podemos sobrepasar ese nivel y debemos poner en una balanza la integralidad de dichas relaciones y no dedicarlas a un solo aspecto", indicó.