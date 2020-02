Diferencias en el PRD trancan comisiones

ASAMBLEA NACIONAL

Las diferencias marcadas entre los diputados disidentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el resto de la bancada de ese colectivo mantiene paralizada la conformación de las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional.

Los seis disidentes del PRD dejaron plantado ayer al jefe de bancada, Ausencio Palacio, quien había citado a una reunión para integrar las comisiones de trabajo.

Ya han transcurrido 16 días desde que fue electa la directiva de la Asamblea Nacional y los diputados, particularmente los del PRD, no definen aún quiénes integrarán las 15 comisiones de trabajo.

Palacio esperó por más de dos horas en su oficina a los diputados disidentes Rubén De León, Elías Castillo, Leandro Ávila, Javier Ortega, Pedro Miguel González y Quibian Panay, quienes nunca llegaron a la cita.

En tono molesto, Palacio, quien responde a la línea de la dirigencia del colectivo, liderada por el diputado Benicio Robinson, manifestó que el lunes pasado se reunió con el presidente de la Asamblea, Rubén De León, y allí se acordó la reunión.

COMISIONES DE POCO PERFIL PARA DISIDENTES

Después de la espera y antes de retirarse, Palacio hizo público un listado de cómo quedarían asignadas las comisiones entre los perredistas.

En la lista se incluyen a los 26 diputados, incluso a los disidentes, pero a estos últimos se les asignan comisiones en las que ellos no han mostrado interés de integrar.

Por ejemplo, al diputado Leandro Ávila le asignan la comisión de Transporte; a Elías Castillo y a Rubén De León, la de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia; a Quibian Panay le correspondería la comisión de Educación, Cultura y Deportes, mientras que a Pedro Miguel González lo incluirían en la comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social.

ZULAY RODRÍGUEZ, PARA CREDENCIALES

Según la distribución que hizo la bancada del PRD, Benicio Robinson, presidente del partido, volvería a estar en la comisión de Presupuesto. El diputado Raúl Pineda estaría en la comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, y su colega Zulay Rodríguez en las comisiones de Credenciales y de Gobierno.

La comisión de Credenciales es la que recibe y tramita las denuncias contra el Presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

A la de Gobierno le tocará discutir el proyecto de reformas electorales. Palacio expresó que el 7 de julio pasado y por medio de votación la bancada estableció la conformación de las comisiones producto de una elección interna. A esta elección no asistieron los seis diputados disidentes.

“Aquí hay una bancada del PRD conformada desde que se inició el período constitucional; no existe otra bancada. La bancada del PRD está compuesta por 26 diputados y esa bancada decidió conformar las comisiones”, sostuvo.

DISIDENTES RECHAZAN

En tanto, el diputado Pedro Miguel González aclaró el por qué los disidentes no asistieron a la reunión con Palacio. “Yo supe que él [Palacio] tuvo un inconveniente familiar y por eso tuvo que viajar a la comarca [Ngäbe Buglé]. En efecto, había una reunión planteada para las 2:30 p.m., pero él tuvo que salir de la ciudad antes”, dijo.

González destacó que en caso de no haber consenso en la conformación de las comisiones, la decisión sería llevada al pleno legislativo.

Se conoce que González pretende presidir Gobierno y Asuntos Constitucionales.

“No es cierto que no queramos reunirnos con el resto de los diputados; no hay nada que no pueda resolverse con una conversación madura. Si en las distintas bancadas no llegan a consensos, todo se define en una votación en el pleno, comisión por comisión. Creo que la mayoría de las comisiones, si no todas, serán resueltas por consenso en el pleno”, destacó.

De irse a una votación en el pleno, los disidentes tendrían una mayoría de 39 votos, que fue la cantidad de sufragios que obtuvo el disidente Rubén De León para ganar la presidencia.

Trascendió que a la bancada del PRD le correspondería presidir cuatro comisiones: Gobierno, Comercio, Asuntos Municipales y Ambiente, y los panameñistas quieren Presupuesto, Credenciales, Economía, Trabajo y Salud. Las demás serían para Cambio Democrático, cuya bancada asegura que tiene consenso para distribuirlas entre sus diputados.