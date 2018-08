Diputada Athenas Athanasiadis: 'No se le ha pagado con fondos del Estado a ningún colaborador'

La diputada Athenas Athanasiadis, denunciada por el contralor general Federico Humbert por el supuesto manejo irregular de contratos por servicios profesionales de la partida 172 de la Asamblea Nacional (AN), aseguró que "no se le ha pagado con fondos del Estado a ningún colaborador de Grupo Athanasiadis".

A través de su cuenta de la red social Twitter, la diputada perredista aseguró que "existen pruebas" de su afirmación.

La acción penal contra Athanasiadis es por presuntamente tener, al menos, 15 empleados de la empresa familiar-Avícola Athenas- como beneficiarios de los contratos de servicios profesionales de la Asamblea Nacional.

La denuncia del contralor fue acompañada de la respectiva prueba idónea, es decir, de los contratos otorgados a los beneficiarios.

1. No se le ha pagado con fondos del estado a ningún colaborador de Grupo Athanasiadis,existen pruebas 2. La empresa no se opone a que sus colaboradores presten servicios profesionales a entidad privada o pública 3.Cada persona en este listado puede sustentar su labor para la AN