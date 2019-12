Diputada Iracema de Dale insinúa que Ricardo Martinelli le ofreció $8 millones para cambiar de partido

La diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Iracema de Dale, insinuó a través de un comunicado que el expresidente Ricardo Martinelli le habría ofrecido ocho millones de dólares para cambiar de partido.

El ofrecimiento, de acuerdo al texto de la diputada se habría realizado durante la anterior administración gubernamental.

"Durante el periodo pasado, hubo intento por parte de quien en su momento administraba el Estado de ofrecerme sumas millonarias (8 millones) a fin de que convirtiera en una tránsfuga más y me fuera contra mis principios. No lo hice y jamás lo hubiera hecho por más millones que me hubieran ofrecido", señaló la legisladora.

El documento fue publicado para desmentir que De Dale apoye la reelección de su copartidario, Rubén De León, en la presidencia de la Asamblea Nacional.

La autenticidad del comunicado fue confirmada por la diputada a La Prensa y el mismo está siendo distribuido a través de las redes sociales del PRD y de algunos diputados copartidarios de la legisladora.

A continuación el texto completo del comunicado.