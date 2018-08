Diputada Katleen Levy pide al TE que 'tome cartas' contra los que promueven la campaña de no reelección

La diputada del oficialista Partido Panameñista, Katleen Levy, se quejó ante los magistrados del Tribunal Electoral (TE) de la campaña ciudadana por la "no reelección" y les solicitó que "deberían tomar cartas en el asunto", porque asegura que no se está respetando el pacto ético digital.

"¿Qué van a hacer ustedes al respecto? Porque estamos en esto del pacto, y siento que todos lo debemos respetar", aseguró la diputada en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde los magistrados del TE acudieron el pasado miércoles 22 de agosto a sustentar su presupuesto para el año 2019.

Según Levy, los medios de comunicación, creativos y personas que manejan redes sociales, tienen una "campaña fuerte de no a la reelección", que ella respeta, pero advierte que también es del pensamiento que "si una persona, o funcionario cumple con su trabajo, el electorado tiene todo el derecho de reelegirlo".

"Tenemos que estar claros que la mayoría de estas redes son manejadas por personas que están cobrando. Es más, a mí me dicen, 'págame esto al mes y yo no te reviento'. Esto es lo que está pasando. También tenemos a los famosos influencers. Me dicen que yo soy una poli- influencer, por la cantidad de seguidores que yo tengo, pero hay una cantidad de influencers que están ofreciendo ese servicio, para hablar a favor o en contra de un candidato. Se les está pagando, y ¿quiénes son esta gente? Personas que han sido sentenciados por casos de robo, de maltrato familiar, a la mujer, de diferentes delitos, y entonces nosotros somos los malos", se quejó.

Sugirió a los magistrados que así como ellos han emitido resoluciones paralelas a la ley electoral que se aprobó en la Asamblea, elaboren "una resolución dictando medidas para las personas", de la campaña por la no reelección "que se les castigue por esto, porque lo están haciendo con nombre y apellido".