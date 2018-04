Diputado Ayala justifica el 'gol': 'No he cometido delito'

Una semana después de que se conociera de la introducción del “camarón legislativo” en el proyecto de ley 53 para derogar el contrato entre el Estado y la empresa Panama International Terminal PSA, el diputado perredista Roberto Ayala salió a justificar esta acción.

Lo hizo en el pleno de la Asamblea Nacional, durante el período de incidencias. "No he cometido delito ni he robado. No he recibido dinero de Odebrecht", dijo.

Acto seguido, instó a la ciudadanía a leer el contrato de PSA porque, a su juicio, encontrarán una serie de "arbitrariedades". "Aquí no hay ningún camarón, lo que hay aquí es un pulpo de dos administraciones públicas" con la Ley 2 de 2015, mediante la cual se suscribió el contrato, dijo.

Según Ayala, con este contrato la empresa tiene "dominio" sobre un globo de terreno de 31 hectáreas. A su juicio, contrario a lo que establece la Constitución, que establece que "ningún gobierno extranjero podrá adquirir dominio sobre parte de territorio nacional".

El diputado también vinculó al ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, en el contrato con PSA. "¿Quiénes son los abogados de esa empresa? Nada más y nada menos que Alemán, Galindo, Cordero & Lee... Álvaro Alemán que propine la ley derogada", aseguró.

Ayala fue duramente criticado por la mayoría de sus colegas, así como por diversos sectores del país, por la inclusión de este artículo a último momento sin someterlo a discusión.

El diputado dijo que lo han "satanizado" sin darle la oportunidad de defenderse. Explicó que esta semana estuvo fuera del país debido a que se hizo una cirugía hace dos meses y debía visitar al médico para una "revisión". Y mostró su pasaporte y los boletos aéreos.

Esta semana fue interpuesta una denuncia contra Ayala en la Comisión de Credenciales.