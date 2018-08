Diputado Adolfo Valderrama presenta informe de su planilla 080

El diputado oficialista Adolfo Valderrama presentó este sábado 18 de agosto, a través de las redes sociales, un cuadro en el que detallas las personas que tiene contratadas en la planilla 080, en la Asamblea Nacional.

Valderrama dijo a través de su cuenta de Twitter que “esta publicación debió ser una responsabilidad de la presidente de la Asamblea Nacional [Yanibel Ábrego] y no se dio”.

“Para mí la vida pública es servicio y no un negocio. Así como hice mi declaración de bienes pública, hoy publico mi planilla 080. Mi vida es un libro abierto. Quien no la debe no la teme”, afirmó Valderrama.

De acuerdo con el cuadro divulgado, el diputado panameñista tiene 21 personas contratadas, que suman salarios por un monto de 26 mil 950 dólares al mes.

La Contraloría General de la República le suspendió a Valderrama en junio pasado el pago de su planilla.

Esta publicación debió ser una responsabilidad de la Presidente de la AN y no se dio. Para mi la vida pública es servicio y no un negocio! Así como hice mi declaración de bienes publica, hoy publico mi Planilla 080. Mi vida es un libro abierto. “Quien no la debe no la teme” pic.twitter.com/twSFtemNwN — Beby Valderrama (@BebyValderrama) 18 de agosto de 2018

Entre los otros 19 diputados a los que se les suspendió el pago por orden de la Contraloría General de la República hay seis panameñistas: José Antonio Domínguez, José Luis 'Pepe' Castillo, Juan Serrano, Melitón Arrocha, Jorge Alberto Rosas y José Luis Varela, este último, hermano del presidente de la República, Juan Carlos Varela.

También figuran nueve diputados del opositor Partido Revolucionario Democrático: Ausencio Palacios, Crescencia Prado, Iván Picota, Felipe Vargas, Néstor Guardia, Carlos Motta, Elías Castillo, Jaime Pedrol y Athenas Athanasiadis.

La lista la completan cuatro miembros de Cambio Democrático (CD): Aris De Icaza, Fernando Carrillo, Salvador Real y Dana Castañeda.

Aunque incialmente solo se canceló el pago de la planilla al grupo antes mencionado, el 1° de julio pasado, la Contraloría General de la República ordenó la suspensión de la planilla 080 y 172 a todos los diputados.

La planilla 080 de la Asamblea Nacional es la que contiene los contratos del personal que trabaja para los diputados. Desde 2015 aumentó de 4 mil dólares a 30 mil dólares mensuales para cada diputado, por decisión del Órgano Ejecutivo. Mientras, la planilla 172 corresponde a los contratos por servicios profesionales.