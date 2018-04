Diputados aprueban en tercer debate proyecto de imprescriptibilidad

El pleno de la Asamblea Nacional (AN) aprobó la noche este martes, 3 de abril, en tercer y último debate el proyecto de ley No.514, que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.

El documento será remitido al Ejecutivo para que sea sancionado por el presidente Juan Carlos Varela, con el fin de que se convierta en ley de la República.

La iniciativa, que fue presentada por Juan Diego Vásquez, de la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia, sufrió al menos cinco modificaciones en segundo debate.

Gracias a los que me dijeron que no y gracias a todos los que nos apoyaron. ¿Quien dice que a los jóvenes no nos importa la política y que no podemos cambiar el mundo? #NoPrescripciónpic.twitter.com/HHin6JQf2g — Juan Diego Vásquez (@JuanDiegoV31) 4 de abril de 2018

ÚLTIMA DISCUSIÓN

Fueron 11 los diputados que intervinieron en tercer debate este martes. La mayoría coincidió en que no es una norma que frenará automáticamente la corrupción en el país, pero que es "un avance".

El primero en comenzar en esa última discusión, en la cual solo se debía referir a la conveniencia o la inconveniencia del proyecto, fue el diputado de Cambio Democrático (CD), Héctor Valdés Carrasquilla.

Dijo que si bien no "es el mejor proyecto", será una norma que "orientará" sobre los delitos que no deberán prescribir. Aprovechó también para decir que "no acepto que me tilden de corrupto", y mucho menos ahora que le daba el voto favorable.

Le siguió la diputada independiente Ana Matilde Gómez, quien dijo que "tenemos que aceptar que con esta ley no acabaremos con la corrupción", pero que se ha dado un gran paso.

Agregó que, a su juicio, se dejaron muchas cosas por fuera, como el fraude en los actos de contratación pública. Aseguró que esta modalidad se utiliza de manera recurrente en este tipo de proceso, sobre todo cuando se ajustan pliegos de cargos para que solo un proponente, sobre todo el que tiene relación cercana con los que están en el Gobierno, gane la licitación.

"Dejar esto fuera de la imprescriptibilidad es un grave error, pero esa es mi opinión".

También se quejó de que este debate haya pasado de técnico jurídico a un tema político, de presiones.

Seguidamente, pidió la palabra el diputado perredista Javier Patacón Ortega, quien señaló que la iniciativa llegó compuesta por solo tres artículos y salió con un mayor número de artículos. "Esto, para que se den cuenta del papel de la Asamblea Nacional en esta discusión", dijo.

"Desde mi punto de vista es un pequeño parche, una curita que no resolverá el problema real de la corrupción en mi país... pero creo en esta ley", añadió.

El diputado panameñista Gabriel Panky Soto continúo el debate. Dijo que lo ideal es que una vez se haya cometido el delito de corrupción se sancione inmediatamente, y "no esperar que pasen muchos años para sacar a la luz una situación que se pudo discutir en el momento".

Leandro Ávila, también del Partido Revolucionario Democrático, dijo que el documento incluye un tema clave: que los empresarios "que en el pasado se burlaban" sean sancionados. Es así que se incluyó que los accionistas de empresas que hayan sido condenadas, sean inhabilitadas para seguir licitando en los actos del Gobierno.

"Lo cierto es que hemos hecho la discusión y tengo que decir que la ley es un avance, pero no una norma efectiva al combate de la corrupción", sostuvo.

Los diputados Zulay Rodríguez, Pedro Miguel González y Elías Castillo, del PRD, también se refirieron al proyecto. Rodríguez, por ejemplo, dijo que si no hubiesen incluido en segundo debate el artículo que inhabilita a las empresas condenadas en Panamá y en el extranjero, no hubiese dado su voto.

Lea el proyecto aprobado aquí: Proyecto 514