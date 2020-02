NUEVA DIVISIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE PANAMÁ

El distrito de Panamá tendrá tres nuevos corregimientos. Dos ya fueron aprobados en la Asamblea Nacional y uno está en debate.

Se trata de los corregimientos Ernesto Córdoba y Alcalde Díaz –sancionados en julio de 2009 por el Ejecutivo– y Caimitillo. Este último está pendiente para discusión en primer debate.

Distrito capital tendrá 24 corregimientos

Con esta nueva división política, el distrito capitalino pasará de 21 a tener 24 corregimientos.

Los tres lugares están ubicados al norte de la ciudad: Ernesto Córdoba y Alcalde Díaz formaban parte de Las Cumbres. Caimitillo es actualmente parte de Chilibre, un corregimiento compuesto por 23 comunidades.

El diputado del oficialista Cambio Democrático (CD) Vidal García presentó este año el proyecto para crear el corregimiento de Caimitillo. “Chilibre ha crecido de forma desordenada y hay comunidades que se han quedado lejos”, sustentó.

A juicio de Jorge Herrera, presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, es positivo dividir los corregimientos grandes, porque de esa manera se pueden atender las necesidades de todas las comunidades.

Sin embargo, admitió que estas iniciativas –de dividir y crear corregimientos– deben implementarse en forma paralela al proceso de descentralización.

El año pasado, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, aprobó suspender la descentralización de los gobiernos locales hasta el 30 de junio de 2014 tras alegar que el Gobierno aún no estaba preparado para ese proceso.

Justo porque la descentralización no se ha puesto en marcha, el ex diputado del Partido Revolucionario Democrático Jerry Wilson alega que no tiene sentido crear nuevos corregimientos.

Explicó que, pese a que la iniciativa es buena para las comunidades, los municipios se tendrían que hacer cargo de los gastos que implica una nueva junta comunal, y que el Ejecutivo le está restando competencia a las alcaldías –como la recolección de la basura– que es una forma de recaudar fondos.