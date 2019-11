Entrevistan a más aspirantes a la Defensoría del Pueblo

Nueve aspirantes al cargo del defensor del Pueblo serán entrevistados este miércoles 20 de noviembre en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

Ayer, martes, en el primer día de entrevistas, fueron 13 los participantes.

"Fue sumamente interesante ya que los miembros de la comisión pueden tener un perfil de los candidatos y ver quiénes están preparados para ejercer el cargo", dijo Leandro Ávila, quien preside esta comisión.

Ávila dijo que en total son 22 los aspirantes al cargo de defensor del Pueblo, toda vez que una persona se retiró, por cuenta propia, su candidatura.

LOS CANDIDATOS

La primera candidata en presentarse fue Cristina María Torres Ubillus, quien comentó que hay muchas personas que piensan que es mejor cerrar la Defensoría del Pueblo.

No obstante, recordó que la creación de esa institución es un "logro grande que Panamá tiene". La Defensoría es un "avance tremendo en la democracia de un país” y de ahí su interés en ocupar ese puesto.

"No permitamos que se cierre la Defensoría del Pueblo", enfatizó Torres Ubillus, quien dijo que, de ser seleccionada, trabajaría en el reforzamiento institucional.

Le siguió Florencio Barba Hart, quien se postula por cuarta vez para ocupar el cargo de defensor del Pueblo. Dijo que esta “insistencia” o “persistencia” no responde a un capricho particular, sino como una forma que tendría de retribuirle al país el éxito que ha podido tener a lo largo de su trayectoria. "Quiero servirle a mi país", indicó.

“La aspiración a la Defensoría del Pueblo no responde a algo circunstancial […] he sentido la frustración de los que allí concurren en búsqueda de soluciones y no la encuentran”, afirmó.

Alfonso Fraguela, otros de los aspirantes, dijo que quien ocupe el cargo de defensor del Pueblo tendrá, entre sus labores, la creación de puentes de comunicación con la sociedad.

A su vez, debe llevar adelante un análisis y radiografía de la situación actual de la Defensoría del Pueblo, que cuenta con una sede y 13 oficinas regionales. “Hay que hacer un análisis de lo que ha ocurrido” en esta situación, agregó.

