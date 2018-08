Ernesto 'Toro' Pérez Balladares busca recobrar su visa a Estados Unidos

El expresidente de la República Ernesto Toro Pérez Balladares (1994-1999) anunció este jueves 9 de agosto que buscará recobrar su visa a Estados Unidos que le fue revocada en 1999.

Dijo que hará la aplicación ante la embajada norteamericana. "Y estoy seguro me va a ser otorgada", aseguró el ahora precandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en declaraciones a Radio Panamá.

Informó que puede hacer tal afirmación pues se ha reunido con varios "agentes" gringos.

Indicó que en el pasado hizo la gestiones para conocer las razones del porqué le quitaron la visa hace casi 20 años. "A mi me dicen: 'no sabemos'", añadió.

"Yo me puedo imaginar algunas de las razones de las cuales porque me quitaron la visa... y todas las razones pasan por no bajarle la cabeza a las pretensiones de un país que no cumplía con mi concepto de la defensa de los derechos nacionales", explicó.

En 2001, el expresidente confesó en entrevista a La Prensa sentirse “humillado públicamente”, luego de que Estados Unidos le revocara la visa de entrada a ese país.

En ese entonces reconoció que una fiscal del Departamento de Justicia investigó su presunta relación con el tráfico de 137 ciudadanos chinos a Estados Unidos, pero dijo esa funcionaria confirmó a sus abogados que el caso se cerró por no encontrarse pruebas en su contra.