Etchelecu y Blandón acaparan la atención en las primarias panameñista

Un total de 368 mil 428 panameñistas están habilitados para votar en 786 centros con el objetivo de elegir este domingo 28 de octubre, a sus candidatos presidenciales y de otros cargos de cara a las elecciones del próximo 5 de mayo de 2019.

La contienda para elegir al abanderado presidencial se centra entre el alcalde (en licencia) del distrito de Panamá, José Isabel Blandón, y el exministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) Mario Etchelecu, quienes también competirán con otros ocho precandidatos.

Etchelecu manifestó esta mañana que "tenemos que salir a buscar las tres victorias, una participación masiva de todos los panameñistas en los centros de votación, que el partido mantenga la unidad que tiene. Vamos a esperar que salgan los resultados el día de hoy, son diferentes etapas, vamos a ver cómo se logran los resultados".

El exministro indicó que no existe un ungido en las primarias del partido panameñista, "yo creo que cualquiera de los precandidatos te puede decir eso, yo jamás he negado mi amistad con el presidente de la República, hablaría muy mal de mí, si después de estar 49 meses en el gobierno yo dijera lo contrario, yo soy una persona de una sola palabra, tengo mi estilo propio, tengo mi forma de pensar, estoy de acuerdo con muchísimas cosas que hemos logrado como gobierno, pero hay cosas que reconozco que hay que mejorar".

Añadió que "va tocar identificar el clamor de la población y ver las propuestas específicas y profundizar en lo que hemos trabajado, ya tenemos un plan de gobierno que se ha adelantado bastante".

Mientras tanto, el precandidato Blandón acudió a votar en el Instituto América y señaló que, "he sumado al partido, he dicho que quiero un partido unido, porque sí quiero trabajar en consenso por unir al país, porque nos unamos alrededor de grandes metas, tengo que mostrar la capacidad de unir a mi partido, cómo voy hablar de unir al país, si no puedo ni siquiera unir a mi partido".

Blandón dijo que, "yo no he tomado ninguna decisión de alejarme, en estos cuatro años yo he estado en mi gestión como alcalde, yo no soy parte del gobierno central, yo no era parte del gabinete, mi trabajo no era estar acompañando al presidente de la República, mi trabajo era estar atendiendo los problemas de la ciudad capital, y eso es lo que estamos haciendo, que algunos lo han querido percibir como pelea o distanciamiento, no, es que simple y sencillamente no era parte del gobierno central, somos del mismo partido, somos amigos, pero tenemos trayectoria y hoy en día tenemos responsabilidades distintas".

El alcalde en licencia indicó que llevan 28 años desde el fin de la dictadura de estar hablando de la necesidad de cambiar la constitución y 28 años después están en el mismo punto, se buscaría cambiar la forma en que se escoge a los diputados, magistrados, garantizar la independencia del Órgano Judicial y constitucionalizar y fortalecer la descentralización.

Agregó "tengo el carácter y esa voluntad a los largo de mi trayectoria, para tomar esas decisiones que pueden ser difíciles y nos populares pero son necesarias tomar, aquí sabemos hace mucho tiempo que hay que tomar decisiones con respecto a la Caja de Seguro Social pero nadie las quiere tomar porque nadie quiere asumir el costo político de hacerlo, hay gente que ha criticado proyectos que ha realizado la Alcaldía de Panamá pero lo hemos hecho porque son necesarios, era necesario ordenar el comercio informal en la ciudad".

De igual manera dijo que hay proyectos positivos que deben continuar creo que Panamá Bilingüe, la descentralización, lo que se ha hecho en Colón tiene que continuar, incluso Techos de Esperanza e incluso hay otros proyectos que deben continuar, yo apostaría al dialogo con el sector privado con los sindicatos con los gremios, a mí me verían permanentemente en los medios de comunicación rindiendo cuenta de la gestión, informando.

Blandón también añadió que "respeto a quienes están haciendo la campaña de no reelección pero en mi caso creo que la reelección de alcalde, diputado y representantes esta justificada si han hecho un buen trabajo, por supuesto que aquel que no ha hecho un buen trabajo que no ha sido transparente no debe ser reelecto pero eso esta en manos del pueblo con su voto."

Entre los candidatos presidenciales de 2019 están: Rómulo Roux de Cambio Democrático (CD); Laurentino Nito Cortizo por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y José Domingo Arias del partido Alianza.