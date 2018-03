El próximo martes comienza la discusión de las denuncias que están en la Comisión de Credenciales

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional electa el pasado 12 de marzo celebró su tercera sesión este jueves 22, para atender las denuncias contra magistrados, que reposan en esa instancia.

El presidente de la comisión, el diputado de Cambio Democrático (CD), Fernando Carrillo, informó que habilitaron el viernes 23 y el lunes 26 de marzo, para revisar los distintos expedientes conforme a su antigüedad y complejidad. El martes 27 podrían iniciar las discusiones de cada expediente.

Carrillo recordó que han encontrado 12 carpetillas y que fue notificado que en las últimas 48 horas ingresaron tres más, de las cuales no conoce su contenido. "Hablamos de 15 actualmente, tenemos que activarnos para evitar que haya un represamiento de estos casos", dijo.

Presidente de Comisión de Credenciales, Fernando Carrillo se refiere a resultados de la tercera reunión: fue abordada iniciativa para modificar el Código de Ética Parlamentaria, los 8 proyectos sobre el Reglamento Interno, y otras acciones acordadas, vea más aquí 👇 pic.twitter.com/XaS6oNd8hw — Asamblea Nacional (@asambleapa) 22 de marzo de 2018

De igual manera, señaló que de las 12 denuncias, una es contra la vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado y las otras 11 denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Agregó que "no existe un tiempo o en nuestra reglamentación no existe tampoco una forma de decidir qué caso atiendes y cuál no".

También manifestó que la vicepresidenta de la comisión, la diputada independiente Ana Matilde Gómez, presentó una guía que les permitirá hacer referencia a los artículos de ley que pudieran aplicar al momento de entrar a analizar los diferentes temas o casos de denuncias.

Carrillo indicó que adicional tomaron la decisión de conformar una subcomisión de tres diputados -uno por parte de la minoría parlamentaria, uno del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y otro de CD- para que aborden la posibilidad de fusionar ocho proyectos de ley que tienen que ver con la modificación del reglamento interno de la Asamblea Nacional. Dicha subcomisión tendrá "autonomía para autoconvocarse" y avanzar en esos temas.

COM CREDENCIALES| aprueba creación de subcomisión para analizar y discutir los proyectos de Leyes que reforman Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, conformada por los diputados @AnaMatildeGomez, Juan Poveda y @rdeleonsanchezpic.twitter.com/uUp9KCxoi5 — Asamblea Nacional (@asambleapa) 22 de marzo de 2018

También señaló que prohijaron un anteproyecto de ley para modificar el Código de Ética Parlamentaria, sobre la conducta que deben mantener los diputados dentro y fuera de la Asamblea. Esto incluye el manejo de las cuentas en redes sociales.