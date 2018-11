Firman acuerdo para establecer la sede diplomática de la UE en Panamá

La vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, y la directora para las Américas del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (UE), Edita Hrdá, suscribieron un acuerdo en la ciudad de Antigua, Guatemala, donde se desarrolla la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Con la firma de dicho acuerdo se formaliza el establecimiento de la sede diplomática de la Unión Europea (UE) en Panamá, informó la Cancillería de la República, en su cuenta de Twitter.

Según la entidad, se trata de "un paso estratégico para el fortalecimiento de la relación entre este bloque de países con Panamá y la región".

"Otro paso importante para seguir fortaleciendo nuestras excelentes relaciones bilaterales", recalcó, por su parte, la directora para las Américas del Servicio de Acción Exterior de la UE, en la misma red social.

Pleased that yesterday we signed with @IsabelStMalo the Agreement to establish the full -fledged #EU Delegation in #Panama.Another important step in further strengthening our excellent bilateral relations. pic.twitter.com/OJb0C5KTPw