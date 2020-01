VíA RáPIDA

ADVERTENCIA. La autoridades panameñas advirtieron sobre la presencia en internet de empresas virtuales que operan desde Estados Unidos, ofreciendo supuestos negocios con ganancias de hasta 600 dólares por semana. La Dirección de Panamá Emprende del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) indicó a la prensa local que una de estas firmas, de nombre Opportunity Express, no aparece en su sistema y no tiene una sede establecida, por lo que no garantiza la veracidad de sus transacciones.