Gerardo Solís es electo como el nuevo contralor de la República

Gerardo Solís, exmagistrado del Tribunal Electoral (TE), fue electo con 68 votos favor y 2 abstenciones por el pleno de la Asamblea Nacional, la tarde de este 13 de agosto, como el nuevo Contralor de la República, en reemplazo de Federico Humbert, a quien se le vence su periodo en diciembre próximo.

Le correspondió a Ricardo Torres, diputado y jefe de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), sustentar la postulación de Solís. "Consideramos que su formación personal y recta trayectoria de su vida pública resulta idóneo para ocupar el cargo", dijo.

En tanto, al diputado Eric Broce le correspondió postular a Dagoberto Cortez como candidato a subcontralor.

Tras la votación, Cortez fue electo con 65 votos a favor y 5 abstenciones.

Durante la votación para elegir a Solís, los diputados independientes Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva de abstuvieron de votar.

Vásquez aseguró que una elección de contralor no se decide en una semana. "No veo que esta Asamblea haya usado un mejor método para esta elección. Me abstengo", dijo.

En tanto, Silva alegó que no hubo tiempo suficiente para entrevistar a los candidatos.

Los diputados independientes Raúl Fernández y Edison Broce le dieron el voto a Solís, tras considerar que no tiene "nada reprochable" luego de ocupar varios cargos públicos y de apoyar las candidaturas independientes en su momento.