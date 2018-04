Grupos independientes convocan a concentración por la no reelección

Un grupo de ciudadanos independientes se reunieron este jueves 19 de abril en el parque legislativo para convocar a una gran concentración el próximo domingo, 22 de abril, denominada "No a la Reelección", la cual se realizará en la Plaza 5 de Mayo a las 10:00 a.m.

Con esta iniciativa buscan promover "de manera contundente" la no reelección de todo político que haya promovido o realizado "actos clientelistas, antiéticos o delincuenciales".

El comunicado del grupo dice que "no es posible un cambio real con los mismos políticos que no han velado por los intereses del pueblo al que juraron representar, y que siguen enquistados en nuestras instituciones sin cumplir con sus deberes constitucionales. Los ciudadanos debemos cambiar radicalmente nuestras posiciones políticas, comenzando con no volver a elegir jamás a quienes nos han perjudicado y exigirles que nos rindan cuentas".

Los organizadores de este evento hicieron un llamado a la ciudadanía, de cara a las elecciones de 2019, para que "tomen conciencia de la gran oportunidad que tenemos para garantizar un futuro mínimamente decente que nos permita empezar a recuperar nuestra nación".

De igual manera, consideran que ninguno de los actuales alcaldes, representantes, y principalmente diputados, debe ser reelectos.

El escrito añade que la mejor alternativa posible sería promover la participación ciudadana independiente para presentar candidaturas por la libre postulación a todos los cargos de elección; estos candidatos deberán ser sometidos al más estricto proceso de evaluación por parte de los ciudadanos, para evitar ser nuevamente burlados.