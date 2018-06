Guillermo Ferrufino anuncia sus aspiraciones a la Alcaldía de Panamá

El exministro de Desarrollo Social (Mides), Guillermo Ferrufino, anunció este viernes 29 de junio sus aspiraciones para ser alcalde de Panamá, como parte del proceso de primarias del partido Cambio Democrático (CD).

La postulación como candidato fue presentada a través de su cuenta de Twitter. Ferrufino manifestó que "he pagado el precio más alto de la persecución. Con la misma convicción con la que he servido a mi país; hago pública mis intenciones en las primarias CD a la Alcaldía de Panamá".

Añadió que "no hacer primaria sería profundizar aún más las heridas. Seguiré caminando con la frente en alto".

