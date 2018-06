Contralor Humbert sobre planilla 080: 'quien no la debe, no la teme'

El contralor general de la República, Federico Humbert, afirmó este lunes 25 de junio que la entidad que dirige "seguirá firme" en su decisión de mantener suspendido el pago de la planilla 080 de la Asamblea Nacional (AN).

"Hay muchos temas que hemos encontrado y que crean suspicacia", señaló.

Humbert reiteró que existen temas con los que la Contraloría no siente que la Asamblea se ha manejado de forma transparente. "En cierto sentido, el no permitir a la Contraloría revisar y fiscalizar cómo se pagaron los fondos, a quién se pagaron, quién cambió los cheques, nos da más indicios de que hay cosas que no se manejaron correctamente", apuntó.

Así las cosas, el funcionario agregó que la Contraloría mantendrá la suspensión del pago de dicha planilla, hasta tanto "podamos revisar correctamente y auditar tal cual nos permite la ley".

El pasado 5 de junio, el contralor Humbert anunció que suspendió el pago a los 3 mil 500 funcionarios que están registrados en esa partida, a raíz de que fiscalizadores de esa entidad fueran expulsados del Palacio Justo Arosemena y de que revelaran múltiples irregularidades en el uso de los fondos de las distintas planillas que maneja ese órgano del Estado.

A LA ESPERA DE LA DECISIÓN DE LA CORTE

La presidenta de la Asamblea Nacional, Yanibel Ábrego, recurrió, una vez más, a la Corte Suprema de Justicia, para que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo se pronuncie sobre la suspensión del pago de la planilla 080, que contiene el personal de confianza de los diputados. El recurso quedó en manos del magistrado Cecilio Cedalise, quien debe decidir si lo admite o no.

"Estamos esperando el fallo de la Corte” y, una vez opine, iniciaremos de inmediato solo a revisar el contenido de la planilla, dijo Humbert.

"Mi comentario al respecto siempre ha sido: quien no la debe, no la debe temer", agregó.