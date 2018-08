Jimmy Papadimitriu vota en las primarias de CD y habla sobre las diferencias con Martinelli

Uno de los que acudió antes de las 8:00 a.m. a votar en las primarias de Cambio Democrático (CD), este domingo 12 de agosto, fue Demetrio Jimmy Papadimitriu, exministro de la Presidencia y exmano derecha del exmandatario Ricardo Martinelli, quien está detenido en El Renacer por el caso de los 'pinchazos'.

+ info Abren las mesas de votación para las primarias de Cambio Democrático

Papadimitriu instó a los miembros de CD a que voten. "Es un día importante, es parte de la democracia, y el que no participa después no se puede quejar", dijo.

Sobre las diferencias con su exjefe, dijo que ya "pasó la página".

"No he tenido comunicación con el expresidente Martinelli, lo que pudo haber sucedido en su momento entre él y yo fue algo que pasó anteriormente y no guardo rencores contra nadie", destacó.