Mulino reitera que no apoyaría a Roux

Acompañado de su familia y de decena de seguidores, José Raúl Mulino, llegó a eso de las 9:30 a.m. a la escuela José Antonio Remón Cantera para depositar su voto en las primarias presidenciales de Cambio Democrático (CD).

Mulino llegó al plantel en un bus que partió desde su residencia en Altos del Golf.

El exministro de Seguridad Pública aseguró que, de no ganar en estas internas, se quedará en CD.

Sin embargo, dejó claro que no apoyará a Rómulo Roux, actual presidente del colectivo fundado en 1998 por el expresidente Ricardo Martinelli, hoy día bajo detención provisional en El Renacer.

"Yo no puedo recomendarle a este país ese candidato, es un candidato fantasma, un candidato que no ha debatido, que mutiló al partido, un candidato que no ha sido solidario con el partido, por amor a Dios, ¿cómo va a ganar?", indicó.