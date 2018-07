Juan Carlos Navarro presenta su precandidatura a la Presidencia de la República

El exalcalde de Panamá, Juan Carlos Navarro, se postuló este martes 10 de julio para el cargo de presidente de la República de cara a las primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD) que se llevarán a cabo el próximo 16 de septiembre.

Durante su postulación en la sede del colectivo, Navarro manifestó que es vital corregir el rumbo del país, pero también corregir el rumbo del PRD. "En el PRD jamás podemos volver a dejar que la división nos lleve a una derrota electoral como ocurrió en las últimas dos ocasiones [comicios de 2009 y 2014], tenemos que unificar este partido, tenemos que hacer el trabajo juntos como PRD", enfatizó.

El perredista que se postula por tercera ocasión para la presidencia, indicó que "con Navarro no habrá ninguna relación ni con Juan Carlos Varela, ni con su círculo cero, ni con el actual gobierno panameñista, todo eso queda atrás a partir del 16 de septiembre y próximo 1 de julio del año entrante".

Hoy reitero mi compromiso de seguir trabajando por Panamá con mi postulación oficial como candidato a la Presidencia de la República en las primarias del @PRDesPanama#JuntosTodoEsPosible#CorregirElRumbopic.twitter.com/ikqCC5XLqd — Juan Carlos Navarro (@juancanavarro) 10 de julio de 2018

Navarro -quien fue alcalde de la ciudad de Panamá durante dos periodos consecutivos (1999 a 2009)-, invitó a los miembros del partido a unirse y agradeció a sus simpatizantes. Añadió que "el país va rumbo al despeñadero, nos quieren subir la electricidad, el campo abandonado, el productor abandonado, el crimen vuelto el diablo literalmente, un problema de seguridad terrible en nuestras calles, no hay empleos, la economía no está funcionando, no hay plata en la calle".

Propuso que todos los panameños corrijan juntos el rumbo del país.

El gobierno panameñista lleva al país rumbo al despeñadero. Hay que #CorregirElRumbo, reactivar la economía, generar empleo, prevenir el crimen, aumentar la seguridad y eliminar la migración ilegal.#JuntosTodoEsPosiblepic.twitter.com/os3RnneJYa — Juan Carlos Navarro (@juancanavarro) 10 de julio de 2018

Además de Navarro han expresado su intención de ser precandidatos presidenciales, el expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares; el exministro de Desarrollo Agropecuario, Laurentino Cortizo; el exmagistrado del Tribunal Electoral, Gerardo Solís; la diputada Zulay Rodríguez y el exdirector de la Policía Nacional, Rolando Mirones.

El período de postulaciones cierra el próximo 17 de julio a las 5:00 p.m.

(Con información de Andrea Gallo)