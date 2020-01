KNOCKOUT / DAVID RAMÍREZ

David Ramírez preside la Comisión de Usuarios de Transporte Público y dice no buscar venganza sino justicia. Le alza la banderita blanca al mundo.

>>> ¿Qué haría si fuese Severino Mejía por un día?

Retiraría de circulación los vehículos que no cumplen con las normas básicas de seguridad; le quitaría la licencia a los que reiteradamente violan las leyes; eliminaría los arreglos de pago para los malos choferes y convertiría los famosos operativos en parte del día a día de la actividad policial.

>>> ¿Por qué esperar una tragedia para mejorar algo?

Es inadmisible que nuestro país no aprenda de las experiencias ajenas. No hay que esperar una tragedia para tomar decisiones y correctivos.

>>> ¿Se monta en un bus?

Hasta febrero de 2006, todos los días... Ahora no, pero mis hijos, padres y amigos sí.

>>>¿Qué lo mueve: resentimiento o justicia?

Justicia, no venganza. No queremos que esta tragedia se sufra más. Tenemos un crecimiento económico que causa envidia, pero las clases marginales no lo sienten. El panameño común invierte cuatro horas al día en viajes, desmejorando su calidad de vida. Panamá merece un sistema de transporte seguro.

>>> ¿Con qué frase vendería usted el sistema del transporte público a nivel internacional?

Humanización del transporte público en Panamá.

>>> ¿A quién revive el trabajo de la asociación?

A los inocentes que, por negligencia, murieron ese día.

>>> ¿Cree usted que a la mayoría le importen de verdad las tragedias ajenas?

Los panameños se preocupan por las tragedias ajenas, pero no manifiestan su opinión en público. Se comenta entre amigos y familiares, quizá porque no hay a quién dirigirlas o porque a quienes las dirigen no prestan atención. Habiendo entidades que presten cuidado, la población será beligerante y podremos lograr una población con conciencia.

>>> Sea sincero..., ¿hubiese usted formado parte de una asociación así si no hubiese muerto un familiar suyo?

Históricamente, las luchas sociales se dan por desgracias que despiertan la conciencia ciudadana y la voluntad de corregir problemas. Desde joven formé parte de organizaciones estudiantiles sociales. Fui representante sindical para defender los derechos de los compañeros y trabajé en erradicar problemas sociales que afectaban a nuestra juventud. Lo del bus nos hizo reactivar las luchas por las reivindicaciones sociales de los panameños. Mi respuesta es sí.

PERFIL

David Ramírez perdió a su hijo David, de 26 años, en el accidente del bus en el que murieron 18 personas calcinadas. Para evitar que se repita una tragedia similar, formó la "Comisión de Usuarios de Transporte Público, Movimiento 23 de Octubre".