Laurentino Cortizo detalla su plan de trabajo al asumir la presidencia

Una vez se instale la nueva Asamblea Nacional, el nuevo gobierno espera presentar una reforma a la ley de contrataciones públicas.

Así lo dio a conocer este lunes 13 de mayo el presidente electo, Laurentino Cortizo, entrevistado en TVN Canal 2.

Este lunes el presidente de la República, Juan Carlos Varela, recibirá en el Palacio de las Garzas al gobernante electo Cortizo. En este encuentro también participarán la vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado, el ministro de la Presidencia, Jorge González, y el vicepresidente electo del país, José Gabriel Carrizo.

"La ley de contrataciones públicas, desde que se hizo en el gobierno de Martín Torrijos, ha recibido más de 10 modificaciones. Lo que no queremos es que los pliegos de cargos, las condiciones, se hagan a la medida de una empresa... es una reforma sumamente importante”, resaltó.

Dentro del primer paquete de proyectos que esperan presentar al Legislativo también se encuentra el relacionado a ley de la asociación público privado, "muy importante para el tema de economía".

También se encuentra el programa de licitación y contratista visible, que busca darle seguimiento al tema de las contrataciones y su ejecución. Lo que se busca es que el contratista esté visible y se reúna con la comunidad, precisó.

"En el proceso de ejecución tenga a la comunidad informada”, agregó, en el noticiero matutino.

Cortizo reiteró que para lograr esto sumará a todos los sectores, como sociedad civil, gremios de trabajadores, empresariales. Es decir, “sumar con propósito, de manera equilibrada, para echar este país hacia adelante”, puntualizó.

Sobre el escándalo sobre supuestos malos manejos en el Legislativo, Cortizo afirmó que los diputados van a tener los recursos para lo necesario y punto. Así, destacó que "en la Asamblea los diputados van va tener los recursos para tener sus secretarias, sus asistentes y asesores".

"¿Qué queremos hacer con los diputados? Involucrarlos en las juntas técnicas” donde están un buen gobernador, alcaldes y representante e involucrar a los diputados” en aras de lograr la presentación de propuestas de programas de infraestructuras.

En ese sentido, destacó que los gobernadores —en su gestión— “van a tener un rol sumamente importante”.

De paso, Cortizo llamó a los fiscales, jueces, magistrados que hagan su trabajo, al igual que lo hizo durante su discurso en el acto de proclamación del 10 de mayo pasado. Recordó que estos funcionarios deben estar en la cima. “Son la columna vertebral de la democracia”. “No se deben a un presidente sino a un país”, afirmó.

Sobre el caso del expresidente Ricardo Martinelli, quien es enjuiciado por la presunta comisión de cuatro delitos (contra la inviolabilidad del secreto y del derecho a la intimidad, y dos formas de peculado), dijo que “en La Joya hay mucha gente que no debe estar ahí”, pues es necesario que se cumpla el debido proceso. “No podemos estar señalando si no están todas las pruebas. Agregó que la presunción de la inocencia es un pilar fundamental, que no aplica solo al expresidente sino a todos los panameños".

Por otro lado, el presidente electo de Panamá manifestó este lunes que reconocerá a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y que mantendrá a su país dentro del Grupo de Lima. Y abogó porque Panamá tienda puentes de negociación.

"La República de Panamá tiene una relación ya directa con el gobierno de Guaidó, no es Cortizo, es la República de Panamá, eso se respeta", dijo Cortizo.

Panamá es uno de los más de 54 países que reconoce a Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado el pasado 23 de enero, luego de que la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, declarara "usurpador" a Nicolás Maduro, por considerar "fraudulenta" su reelección el 20 de mayo de 2018.