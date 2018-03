MEF lanza formulario digital de Cepadem para familiares de beneficiarios fallecidos y no jubilados

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad de Innovación Gubernamental presentaron este martes 27 de marzo el formulario digital para la entrega de los certificados de pago negociables de la segunda partida del décimo tercer mes (Cepadem) para los familiares de beneficiarios fallecidos, así como para los no jubilados.

Este formulario estará disponible a partir del 4 de abril en la página web cepadem.mef.gob.pa, informó Olmedo Arrocha, director de Programación de Inversiones del MEF.

Destacó que con este formulario también podrán presentar reclamos.

Arrocha señaló que el objetivo de este nuevo método es para "sistematizar el proceso y así tener la capacidad de atender a la población, evitando las filas y mantener siempre una atención de calidad para todos los beneficiarios".

El diseño de la plataforma del CEPADEM en línea, es un compromiso de facilitar al ciudadano, que busca minimizar errores al registrarse. @iahalmanpic.twitter.com/bSJHDz3bNg — Innovación Panamá (@InnovacionPma) 27 de marzo de 2018

De acuerdo con cifras del MEF y la Caja de Seguro Social, en la base de datos hay 90 mil beneficiarios que han fallecido, por lo que los familiares deberán llenar el formulario para entonces reclamar el Cepadem.

Para solicitar el #CEPADEM de beneficiarios fallecidos, la ley hace una exclusión del juicio de sucesión solo para esposos o esposas sobrevivientes e hijos. Si otro familiar es el que recibirá el #CEPADEM debe hacerse un juicio de sucesión pic.twitter.com/4FU3Tb73ZH — MEF PANAMA (@MEFPANAMA) 27 de marzo de 2018

Si el #CEPADEM de un beneficiario fallecido es solicitado por varios hijos, el monto de cada certificado se divide entre la cantidad de hijos que lo soliciten, si los hermanos llegan a un acuerdo y solo se hace una solicitud también es válido. pic.twitter.com/rStBubraZr — MEF PANAMA (@MEFPANAMA) 27 de marzo de 2018

En cuanto a los beneficiarios no jubilados, el promedio se estima es de un poco más de 300 mil. No obstante, Arrocha destacó que esa cifra podría variar debido a que no todos están registrados.