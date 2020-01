Magistrado Arjona califica de ‘inconveniente’ la decisión de la Corte

CASO FIGALI.

El magistrado Adán Arnulfo Arjona volvió a discrepar con sus colegas de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

En esta oportunidad se distancia de los criterios jurídicos expuestos por el magistrado ponente del caso, Winston Spadafora, relacionados con la polémica entre Jean Figali y la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) sobre el cobro de la morosidad que mantiene el empresario.

Spadafora suspendió los efectos de una nota de la ARI en la que se le advertía a Figali que la deuda con la institución "se mantiene vigente", independientemente de que esté en trámite de análisis una solicitud de equiparar el pago de renta con el resto de los operarios en Amador.

En su salvamento de voto, Arjona consideró que esta medida "no puede ser utilizada para maniatar las gestiones de cobro de créditos de las entidades públicas". Arjona agrega que, "el señalamiento que formulo cobra en este caso mayor relevancia debido al elevado monto de la suma adeudada".

Hasta el mes de noviembre del año pasado, Figali adeudaba a la ARI más de 2 millones de dólares por las tierras que tiene en concesión.

Arjona considera que la carta de la ARI utilizada por Figali para presentar ante la Sala Tercera de la Corte una demanda contencioso administrativa, no es un documento idóneo para ello. Así, el magistrado calificó el acto recurrido por Figali como una "simple nota de cobro" cuya naturaleza "no es susceptible de ser suspendida pues no estamos ante un acto definitivo sino de mero trámite".

Finalmente, el magistrado Arjona determina en su objeción que "no se puede adoptar la suspensión provisional para evitar el cobro a un arrendamiento moroso... y que tal situación afecta al interés público y la buena marcha de la administración".

Muy por el contrario, Spadafora –quien fuera ministro de Gobierno y Justicia durante el gobierno de Mireya Moscoso, previo a ser designado como magistrado de la Corte Suprema– consideró en su fallo que la ARI "le ocasiona graves perjuicios económicos al recurrente [Figali]".

El fallo de Spadafora añade que "de resolverse el contrato administrativo sin que este Tribunal haya definido lo pertinente al derecho de equiparación de la empresa Grupo F. Internacional, le acarreará no solo perjuicios económicos graves, notorios, evidentes y de difícil reparación a la empresa...".

Por último Julio Ross, administrador de la ARI, prefirió no hacer comentarios por el momento, alegando que su equipo de asesoría legal se encuentra analizando la decisión del magistrado Spadafora. Sin embargo, Ross aseguró que la decisión sería acatada.