Maribel Coco fue destituida como docente de la Udelas por 'plagio'

Maribel Coco Fernández, defensora del pueblo adjunta, fue destituida como docente de la Universidad Especializada de Las Américas (Udelas) por "plagio".

Así lo indica el Acuerdo N°034-2019 del pasado 9 de agosto del Consejo Académico de Udelas, el cual señala que a Coco Fernández se le destituyó por "plagiar, apropiarse o utilizar indebidamente textos, datos, trabajos, materiales o información de terceros en el ejercicio de una actividad académica".

El documento también señala que la conducta de la ahora defensora ajunta es "contraria a los principios éticos del personal docente" de acuerdo establece el Código de Ética de esa casa de estudios superiores.

Según el Consejo Académico, a Coco Fernández le queda un último recurso ante la Sala Tercera de la Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Resumen del caso

En julio de 2018, el Consejo Electoral Universitario de Udelas ordenó una investigación a los documentos y trabajos presentados por Coco Fernández, como requisitos para su postulación al cargo de rectora de esa universidad.

Con la orden dada, la Dirección del Sistema Integrado de Bibliotecas de Udelas procedió a analizar el trabajo de investigación de Coco Fernández con el software Ithenticate Professional Plagiarism Prevention. El informe de esa dirección concluyó que "existían abundantes textos sin citas" en el trabajo de Coco Fernández.

Una "campaña" en su contra

Como una "campaña" en su contra calificó Coco Fernández el acuerdo de Udelas.

La funcionaria aseguró que hace un mes, Udelas la destituyó aduciendo un "supuesto plagio y ahora hacen público una resolución después de que yo dejé de ser funcionaria allí".

"Ellos me destituyeron siendo yo una mujer con diagnóstico de cáncer en el seno, cuando es ilegal. Me botaron hace un mes por el supuesto plagio, asunto que no pueden definir ellos, sino una fiscalía", indicó.

Sostuvo que "desde que fui el año pasada candidata a rectora de la universidad, me armaron un expediente y persecución para no dejarme participar, y después de eso crean una comisión disciplinaria para evaluar un título, que [luego] la Universidad de Panamá dijo que yo tengo todo en regla".

Anunció que llamará a sus abogados para que "acusen" a Udelas por este caso.

La designación de Coco Fernández en la Defensoría del Pueblo se produce en momentos en que la comisión legislativa de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, que dirige la perredista Zulay Rodríguez, analiza si solicita al pleno de la Asamblea Nacional que se amplíe la investigación, se suspenda o remueva de su cargo al defensro Alfredo Castillero Hoyos, luego de que esta semana recibiera de la subcomisión que investigó la denuncia el informe en el que se indica si hay o no indicios que lo vinculen con los supuestos hechos. El informe es confidencial, por ahora.