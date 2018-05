Melitón Arrocha dice que solo tiene una funcionaria en la planilla No. 080

El actual embajador de Panamá ante la Organización de Naciones Unidas y diputado por el partido Panameñista, Melitón Arrocha, dio a conocer que solo tiene una persona contratada a través de la planilla No. 080.

Esta planilla contiene los contratos del personal que trabaja con los diputados de la Asamblea Nacional.

Arrocha –a través de su cuenta de Twitter– indicó que en la planilla No. 080, a febrero de este año, contaba con una sola persona contratada (la secretaria del despacho).

En la planilla 080 a febrero de este año contaba con una solapersona contratada (la secretaria del despacho). Entiendo que aun cuando no era un requisito mi secretaria tuvo la prudencia de marcar su entrada y salida diariamente. Adicionalmente, nadie me ha pedido informe alguno. — Meliton Arrocha (@melarrocha) 28 de mayo de 2018

"Entiendo que aun cuando no era un requisito mi secretaria tuvo la prudencia de marcar su entrada y salida diariamente", expresó el diputado por el Partido Panameñista.

Arrocha publicó este jueves, en su cuenta de Twitter, la carta que le envió la diputada presidenta del Legislativo, Yanibel Ábrego, al contralor general de la República, Federico Humbert, con relación a este tema.

Adjunto foto de la nota que remitiera el día de ayer la Presidenta de la Asamblea al Contralor General sobre el control de asistencia de la secretaria del despacho y su lugar de trabajo. pic.twitter.com/hkxvFMNZm8 — Meliton Arrocha (@melarrocha) 31 de mayo de 2018

En esa carta, Ábrego le informó a Humbert que Arrocha solo tiene una funcionaria en la planilla No. 080: se trata de Idalides Córdoba Panigua, cuyo cargo es el "promotora comunal".

Esta nota fue enviada por Ábrego a Humbert en atención "a la evaluación concomitante realizada por la Dirección Nacional de Fiscalización relacionada con los trámites y controles administrativos a la planilla con cargo al objeto de gasto 080".

Arrocha aprovechó para aclarar que no tiene "nombrado a nadie en la planilla No. 172" ni que tampoco ha viajado por cuenta de la Asamblea Nacional, “ni he gestionado donaciones de la Asamblea de ninguna índole a favor de un tercero”.