Mimito Arias sobre caso Odebrecht: 'Estoy muy tranquilo'

El precandidato presidencial del partido Alianza, José Domingo Mimito Arias, aseguró este domingo 7 de octubre, que está "muy tranquilo" ante el desarrollo de las investigaciones del caso Odebrecht.

"Hay que dejar que la justicia haga su trabajo. Yo me he presentado a la fiscalía todas las veces necesarias, le he dado toda la información...", dijo Arias, quien atendió la mañana de este domingo, en su casa en Costa del Este, a un grupo de periodistas.

Arias se preparaba para ir a ejercer su derecho al voto en las primarias que efectúa el partido.

"Este tema se va a aclarar", dijo sobre el proceso judicial.

Arias, excandidato presidencial por Cambio Democrático en 2014, fue indagado por la Fiscalía Especial Anticorrupción dentro de la investigación por las coimas de Odebrecht.