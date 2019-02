Minuto a minuto: primer debate presidencial, esta noche desde la Universidad de Panamá

El primer debate con los siete candidatos presidenciales de la contienda del 5 de mayo se celebrará este miércoles 20 de febrero, 8:00 p.m., en el domo de la Universidad de Panamá. En esta ocasión, los aspirantes debatirán sobre cuatro temas educación, seguridad alimentaria, salud e institucionalidad.

Se calcula que el acto tendrá dos horas de duración y ha sido dividido en tres rondas de preguntas: las dos primeras serán establecidas antes del debate y la tercera sobre la marcha, de acuerdo con las respuestas de los candidatos. Cada orador tendrá una breve intervención libre para concluir.

Según el sorteo del Tribunal Electoral (TE), el orden de intervención es el siguiente: Marco Ameglio, Saúl Méndez, Ana Matilde Gómez. Rómulo Roux, Laurentino "Nito" Cortizo, José Blandón y Ricardo Lombana.

El segundo debate presidencial será el 10 de abril, en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

6:19 p.m. Llega el primer candidato presidencial. Se trata de Saúl Méndez, del Frente Amplio por la Democracia (FAD).

6:32 p.m. El panameñista José Blandón se presenta en el domo universitario.

6:40 p.m. Llega el candidato por la libre postulación Ricardo Lombana.

6:41 p.m. Rómulo Roux, de Cambio Democrático (CD), llega a la cita.

6:42 p.m. Concurre Marco Ameglio, candidato por la libre postulación.

7:03 p.m. Ana Matilde Gómez, candidata por la libre postulación, llega la domo.

7:06 p.m. Aparece el perredista Laurentino Cortizo.

8:00 p.m. Los periodistas Siria Miranda y Atenógenes Rodríguez explican a la audiencia que las preguntas fueron elaboradas por un grupo de especialistas de la Universidad de Panamá. El primer tema a debatir será " transformación de la educación": cómo debe orientarse la educación para alcanzar la equidad.

8:07 p.m. Marco Ameglio habla de la creación de una Autoridad Nacional sobre la Educación que adopte el Compromiso Nacional por la Educación, que impulse una permanente capacitación de los educadores y revise el plan de estudio de los alumnos.

8:09 p.m. Saúl Méndez señala que hay más de 240 mil jóvenes que no trabajan o estudian, y que el sistema es incapaz de contenerlos. "Solo el año pasado desertaron más de 15 mil estudiantes". Propone destinar el 6% del PIB a la educación, que esta sea gratuita desde el parvulario a la universidad y ofrecer maestrías y doctorados en pedagogía para los educadores.

8:10 p.m. Ana Matilde Gómez dice ser un ejemplo de lo que hace la educación, porque nació pobre. "El 6% está en la ley y cada año los gobiernos prometen cumplir". También habla de acabar las escuelas ranchos y mantener la beca universal, sujeta al rendimiento de los estudiantes.

8:12 p.m. Rómulo Roux dice que la educación panameña es del siglo XX. Habla de una educación incluyente y equitativa. También promete cumplir con la inversión del 6% del PIB y adoptar las iniciativas del Compromiso por la Educación. "Se acabó el año escolar con aulas que no están listas".

8:13 p.m. "La última prueba PISA, Panamá quedó en la posición 62 de 65. Le estamos dando la espalda a los estudiantes", dice Laurentino Cortizo. "Tenemos 450 mil niños y adolescentes que viven en pobreza, 20% de nuestros niños desnutridos... Nos prometemos a darle prioridad al programa Mi Primera Infancia y crear el programa Producción de Hambre y a tener un fondo de $200 millones en becas para la ciencia, la tecnología y la matemática".

8:15 p.m. José Blandón recuerda que ya hay una hoja de ruta, que es el Compromiso por la Educación, por lo que falta voluntad para ponerla en marcha. También promete cumplir con la asignación de 6% del PIB en educación.

8:16 p.m. "No se puede mejorar la educación sin parar de robar", dice Ricardo Lombana. "Se salvaron las botellas, porque nadie las mencionó". "Esos millones que nos roban serán destinados a la educación". Su compromiso es mejorar la cobertura y calidad de la educación "como primer objetivo nacional". "Todo eso lo financiaremos con el dinero de la corrupción". Dice haber identificado ya $800 millones del presupuesto general del Estado para destinar a la educación.

8:18 p.m. Saúl Méndez promete una educación laica, científica, crítica y analítica. "Nuestra niñez recibirá del Estado todo el apoyo necesario".

8:19 p.m. "¿Cómo lograr eso, si las clases son paralizadas por docentes?", preguntó Siria Miranda. "Pareciera que los docentes son los culpables", replicó Méndez.

8:21 p.m. Hay que garantizar la gratuidad del sistema, por lo menos hasta los 14 años, dijo Ana Matilde Gómez. "En 22 días inician las clases y hay 86 escuelas que no están listas... Hay que becar a la gente para que puedan educarse".

8:23 p.m. "Muchas veces la deserción no es voluntaria, emana de otros problemas", señala Roux. Como gobierno, hay que fortalecer el programa de becas y dotarlo de recursos.

8:24 p.m. Siria Miranda señala a Roux que las becas no están resolviendo el problema de la deserción. "Subsidios deben aplicarse sin politiquería y que cumplan su propósito.. Tienes razón es que no resuelven las deserciones, pero es que no se miden resultados", contesta Roux.

8:25 p.m. Sobre el desarrollo profesional de los docentes, Cortizo propone becar a los formadores de Udelas, Unachi, UP y Normal de Santiago. "A los formadores de formadores, que son alrededor de 400 [docentes] para que formen a nuevos profesores". Dice creer en la evaluación del docente, "no para votarlo", sino para perfeccionar sus conocimientos.

