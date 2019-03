Minuto a minuto: debate de los candidatos a vicepresidentes de la República

Seis de los siete candidatos a vicepresidente de la República participan este martes 12 de marzo en un debate organizado por Medcom y La Estrella de Panamá.

8:00 p.m.: Inicia el debate, moderado por Adela Coriat y Caroline Schmith.

8:03 p.m.: José Gabriel Carrizo, compañero de nómina del perredista Laurentino Cortizo, indicó que su rol como vicepresidente será que se cumplan todas las promesas de campaña.

8:05 p.m.: Jorge Arango, compañero de Ana Matilde Gómez, candidata por la libre postulación, indicó que su labor será asesorar al presidente de la República; no ocupará ningún otro cargo, aunque como asesor no perciba salario.

8:06 p.m.: Guillermo Márquez Amado, candidato a vicepresidente en la nómina que encabeza Ricardo Lombana, por la libre postulación, remarcó que asumirá su rol de facilitador y consejero del presidente.

8:08 p.m.: Nilda Quijano, compañera del panameñista José Blandón, anunció su disposición de acompañar a todas las mujeres panameñas en los cambios profundos que requiere la Constitución.

8:09 p.m.: Maribel Gordón, de la nómina encabezada por Saúl Méndez, del FAD, dijo que como vicepresidenta estaría lista para asumir las tareas que se le asignen.

8:11 p.m.: Mario Boyd Galindo dijo que ahora está encargado de la elaboración del plan de gobierno de Marco Ameglio, candidato presidencial por la libre postulación. Si ganan, será el principal consejero del presidente y presidirá la mesa de la concertación nacional para las reformas constitucionales.

8:15 p.m.: Carrizo reconoce que probablemente sea el más desconocido de los candidatos a la vicepresidencia.

8:16 p.m.: Márquez pregunta a Carrizo si los diputados del PRD han informado sobre los datos de su planilla.

8:18 p.m.: "Estamos viviendo la República de los diputados. ¿Cómo van a hacer Cortizo y Carrizo para librarse de esta influencia?".

8:19 p.m.: "No irrespetemos a los panameños y panameñas", pide Carrizo.

8:20 p.m.: "El que no ha estado en el gobierno, no entiende esa ineficiencia": Arango. Pide que los nombramientos se hagan en base a capacidades, y no a "amiguismos políticos". Reconoce que en su segundo año como ministro de Desarrollo Agropecuario en el gobierno de Juan Carlos Varela, empezaron las "presiones políticas".

Información en desarrollo...