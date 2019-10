Minuto a minuto: el pleno discute reformas a los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial

11:32 a.m.: Inicia la sesión ordinaria del pleno legislativo. No se pasó asistencia, por lo que se desconoce si existe el quórum reglamentario.

11:33 a.m.: Leandro Ávila, Corina Cano, Gabriel Silva, Néstor Guardia, Rony Araúz y Marylín Vallarino, entre otros, proponen modificaciones al paquete de reformas original. En ellos, se refieren a la "Corte" Constitucional y no al "Tribunal" Constitucional.

11:51 a.m.: Diversas modificaciones sugeridas por Leandro Ávila y otros diputados de la Comisión de Gobierno, están dirigidas a denominar al Tribunal Constitucional -propuesto en el paquete del Consejo de la Concertación Nacional por el Desarrollo- como Corte Constitucional.

11:59 a.m.: Leandro Ávila y otros diputados de la Comisión de Gobierno proponen que el Procurador de la Nación no tenga la competencia para investigar a los diputados de la Asamblea Nacional, como incluyó el Consejo de la Concertación en su paquete de reformas.

Limitar la reelección de diputados a un solo período, crear una sala constitucional en la Corte y establecer votos de censura hacia los ministros son temas que se contempla en el segundo bloque de reformas constitucionales. — Asamblea Nacional (@asambleapa) October 18, 2019

12:12 m.d.: Leandro Ávila, que preside la Comisión de Gobierno, contó que en el gobierno pasado, la entonces presidenta de la Asamblea, la diputada Yanibel Ábrego, le pidió al presidente Juan Carlos Varela que retirara la candidatura de una de las dos magistradas propuestas por el Ejecutivo en diciembre de 2017. No precisó si se refería a Zuleyka Moore o Ana Lucrecia Tovar. Finalmente, el Legislativo no las ratificó.

12:14 m.d.: "Tengo que reconocer que la Asamblea es el órgano peor visto por la sociedad", dice Leandro Ávila. También se quejó porque la Asamblea depende del Ejecutivo para aprobar su presupuesto general. "No habrá una separación de poderes si no hay una independencia financiera", alega.

12:18 m.d.: Ávila se refiere a la propuesta de reformas del Ejecutivo (elaborada por el Consejo de la Concertación) de que los diputados solo podrán reelegirse por un periodo adicional de forma consecutiva. Según Ávila, en las consultas ciudadanas se pidió mantener la reelección indefinida, porque -según él- la población dice que esa es la oportunidad de castigar o premiar, con el voto. Si se limita la reelección, se limita la oportunidad de castigar a los diputados, según su criterio. Indica que si finalmente se aprueba limitar la reelección de los diputados, esa misma restricción debe aplicarse a otros cargos de elección popular: alcaldes y representantes de corregimiento.

12:26 m.d.: "Se dice que este es un país presidencialista, pero aquí no se toca nada del Ejecutivo", señala Ávila sobre la propuesta de reformas.

12:30 m.d.: "La comisión ha preparado una propuesta que cambia un poco ese mecanismo cruzado [de investigación]", dijo Ávila.

12:47 m.d.: "La conducta que ha presentado esta Asamblea en los últimos quinquenios, no es la mejor", reconoció Rony Araúz, que también es parte de la Comisión de Gobierno. Reconoce que no hay independencia en la Asamblea, porque no maneja su presupuesto, por lo que ese aspecto debe ser incorporado al paquete de reformas.

Información en desarrollo...