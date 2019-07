Laurentino Cortizo juramenta como presidente

A la 1.34 pm, el perredista Laurentino Nito Cortizo Cohen, un ganadero y exlegislador de 66 años de edad, fue juramentado como presidente de la República, por un mandato de cinco años.

Cortizo, que se denomina a sí mismo "el primer obrero del país", sustituye al panameñista Juan Carlos Varela y gobernará hasta el 30 de junio de 2024. Entre sus mayores retos está la prometida reforma constitucional, reactivar la economía, generar más empleos y hacer frente a una deuda pública de poco mas de $27 mil 100 millones, con la preocupación de la sostenibilidad de la Caja de Seguro Social (CSS) y la inclusión de Panamá en las listas sancionatorias de organismos como la OCDE y el GAFI. El producto interno bruto (PIB) cayó de 6.2% a 3.1% en cinco años.

"En los últimos 10 años se ha triplicado la deuda, pero se han agravado los problemas", dijo Cortizo en su primer discurso como mandatario, en el que se refirió a los 777 mil panameños que viven en pobreza multidimensional. "Qué tremenda responsabilidad tenemos... Nosotros no somos así".

Dijo que solicitará a su Gabinete adoptar un código con el siguiente mandamiento: "no mentir, no hacer trampa, no robar y no tolerar a quien lo haga".

Prometió que este mes presentará su propuesta de reformas a la Constitución y llevará a la Asamblea Nacional los proyectos de ley de reformas a la ley de contrataciones públicas y de la asociación público privado. Y en tres meses, introducirá el proyecto de ley para reconvertir el Inac en el Ministerio de Cultura.

"Ya estamos gestionando el financiamiento para el pago a proveedores y contratistas", y anunció la implementación de un programa de austeridad, que incluye reducir en 50% los viajes al exterior.

También dijo que no ha recibido la información "completa" de las finanzas públicas y que tan pronto la tenga, presentará un plan de reactivación económica. Mientras, ordenará la exoneración del pago del impuesto de transferencia para el inventario actual de viviendas, y la extensión del interés preferencial para residencias de hasta $180 mil.

Cortizo fue juramentado en una ceremonia en el teatro Anayansi de Atlapa, por el diputado Marcos Castillero, su copartidario elegido mas temprano como presidente de la Asamblea Nacional. Ya con la banda presidencial, una orquesta interpretó la Marcha Panamá, uno de los himnos de la dictadura castrense que gobernó el país de 1969 a 1989. Acto seguido, José Gabriel Carrizo fue investido como vicepresidente.

"Ha sido un camino difícil, arduo", reflexionó Cortizo sobre sus intentos para llegar a la Presidencia de la República en los años posteriores al gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), de quien fue ministro de Desarrollo Agropecuario. Torrijos estaba presente en la ceremonia de juramentación, con su esposa Vivian.

"Nuestro país ha sido irrespetado y maltratado, hasta aquí y hasta hoy", dijo, presuntamente refiriéndose al GAFI y la OCDE, y a escándalos como el caso Mossack Fonseca, divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Prometió siempre velar primero por los intereses nacionales, los cuales, aseguró "no son negociables". Habló de crear una "unidad" que coordinará todas las acciones para "sacar" a Panamá de las listas.

Dijo que se irrespetó la separación de poderes y se fomentó el clientelismo.

"Vamos a hacer sin robar... No habrá intocables, ni aunque sean ministros, diputados, grandes empresarios, y empezando por el propio presidente", aseguró. El público en Atlapa aplaudió.

"A mí no me eligieron fiscal ni procurador, juez, magistrado o contralor. Por eso reitero a los fiscales, jueces, magistrados, ustedes se deben a la patria y a sus propias conciencias, no a presiones políticas ni a mi", indicó. En el recinto estaba presente la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, una de las invitadas especiales al acto.

El nuevo presidente ganó la elección, el 5 de mayo, por un estrecho margen: 33.3% de los votos, frente a Rómulo Roux, de Cambio Democrático (CD), que obtuvo 31% de votos y el independiente Ricardo Lombana, con 18.7%. El resto de los votos se repartió entre cuatro candidatos: José Blandón (10.8%), Ana Matilde Gómez (4.7%), Saúl Méndez (0.6%) y Marco Ameglio (O.5%).

La ceremonia de investidura terminó con la interpretación del himno nacional. Cortizo y sus invitados se retiraron para compartir un almuerzo, con las delegaciones internacionales, en el salón Las Islas, también en Atlapa.

El primer consejo de Gabinete será el miércoles 3 de julio, en Divisa.