Popi Varela denuncia 'chantaje' en proceso de ratificación de Tovar de Zarak y Moore

Los partidos Panameñista (oficialista) y Revolucionario Democrático/PRD (oposición) se acusan mutuamente de "chantaje" en el proceso para ratificar a la actual fiscal anticorrupción Zuleyka Moore y la abogada especialista en banca Ana Lucrecia Tovar de Zarak como magistradas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Según el diputado panameñista José Luis Popi Varela, diputados del PRD y del también opositor Cambio Democrático (CD), han descalificado a Moore y Tovar de Zarak, simplemente valorando "lo que dice la opinión pública".

Agregó que estos diputados de oposición han hecho cálculos políticos y han aprovechado que la opinión pública "está dividida" en torno a la designación de Moore y Tovar Zarak.

"Los que realmente están chantajeando son los que van a perder dos magistrados [Jerónimo Mejía y Oydén Ortega] nombrados por ellos y quieren aprovechar la coyuntura para chantajear al gobierno y pedir una de las dos [designaciones] para ellos. Igual que trataron de hacer cuando [Guillermo] Endara", agregó.

Tovar de Zarak y Moore fueron propuestas por el Consejo de Gabinete para reemplazar a Ortega y Mejía, respectivamente, a quienes el próximo 31 de diciembre se les vence su mandato de 10 años como magistrados de las salas Primero de lo Civil y Segundo de lo Penal de la CSJ. Ortega y Mejía fueron designados, en su momento, por el entonces presidente de la República, Martín Torrijos, del PRD.

En 1999 grupos políticos impidieron que una persona de comprobada honestidad que había luchado contra la corrupción no pudiera llegar a la CSJ a cambiar la institución. Estará pasando hoy día lo mismo qué pasó en 1999 con Guillermo Endara Galimani?

En cuanto a Guillermo Endara, fue nominado como magistrado en diciembre de 1999 por la entonces presidenta Mireya Moscoso, del Panameñista. Al no obtener los votos necesarios en la Asamblea, Endara comunicó a Moscoso su renuncia a dicha designación y el Ejecutivo nominó a Adán Arnulfo Arjona.

Cuando usas la palabra CHANTAJE es porque has logrado triunfos haciendo chantaje. Así llegó a la Presidencia de la AN chantajeando a Samuel y a Martín. Así llegó a Secretario chantajeando a sus colegas en la AN y ahora quiere tener un magistrado Chantajeando.