PRD analiza si abre proceso a Jairo Bolota Salazar

El fiscal del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Pablo García Farinoni, anunció que evalúan “jurídicamente” el proceder frente a las declaraciones del diputado Jairo Bolota Salazar, quien dijo que los gais no podían ingresar a la Asamblea Nacional.

García Farinoni explicó a La Prensa que no pueden abrir de oficio una investigación disciplinaria contra Salazar, puesto que se trata de una autoridad electa por el voto popular.

"Yo como fiscal no puedo actuar de oficio contra una autoridad escogida por elección popular, salvo por autorización expresa del Directorio Nacional de PRD”, dijo.

No obstante, manifestó que “muchos copartidarios están molestos por lo expresado, me están comentando que me estarían haciendo una solicitud por escrito”.

Mientras que el secretario general del PRD, Pedro Miguel González, ha dicho que la opinión del diputado “no representa la de la inmensa mayoría de los miembros del partido. Nuestro partido ha sido, es y seguirá siendo progresista, tolerante e incluyente”.

Añadió que “no es válido ni ético pretender atacar al partido por la opinión aislada de uno de sus miembros, sea diputado o no”.

El martes un grupo de derechos humanos, estudiantes y miembros de la comunidad LGBTI se manifestaron frente a la Asamblea Nacional en rechazo a las reformas constitucionales, debido a que el pleno aprobó recientemente modificar el artículo No. 56 de la Constitución Nacional para que el Estado reconozca "solamente" el matrimonio entre un hombre y una mujer.

La opinión de Salazar caldeó los ánimos, lo que provocó que algunos saltaran la reja y lograran entrar al Legislativo.

[Lea: 'Ellos son gais y no pueden entrar']

Las manifestaciones por las reformas a la Constitución llevan tres días. Hoy se espera que ciudadanos vuelvan a protestar en horas de la tarde frente al Palacio Justo Arosemena.

Ejecutivo y Legislativo

Las declaraciones de Salazar han generado rechazo en varios sectores, lo que ha obligado al Ejecutivo y Legislativo a pronunciarse. La Asamblea Nacional en un comunicado este miércoles aseguró que “reprocha toda declaración discriminatoria en nuestro país, sin importar su procedencia, es por ello que pedimos disculpas por las declaraciones emitidas por un miembro de esta institución".

[Lea: Asamblea Nacional pide disculpas por declaraciones de Salazar]

También reiteraron que que el debate y las consultas ciudadanas sobre las reformas constitucionales aún no ha culminado y la siguiente fase se iniciará en el mes de enero de 2020, hasta llegar al referéndum donde el poder popular decidirá cuál será el futuro de la Constitución

Mientras que el presidente Laurentino Nito Cortizo, que se encontraba en México pidió, desde su cuenta de Twitter, a los diputados “medir sus palabras”. Agregó que “la tolerancia a la diversidad y el respeto a la dignidad humana en mi gobierno no son negociables. Panamá es de todos”.

Llamado a la calma

En tanto, representantes del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, instancia que elaboró el anteproyecto base para las reformas constitucionales,han hecho un llamado a la calma por el bien del país.

Aseguraron que se les aprobó la mayoría de las propuestas presentadas, se quedaron pendientes otras y se espera que se eliminen algunas incluidas en el documento por los diputados. Este jueves se reúnen con Cortizo para evaluar el tema.