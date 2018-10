Mike Pompeo confirma que tuvo 'una buena conversación' con Juan Carlos Varela sobre China

La Secretaría de Comunicación del Estado informó que el presidente panameño Juan Carlos Varela y el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo conversaron sobre la crisis humanitaria en Venezuela y Nicaragua, pero obviaron un tema importante que estuvo presente en el breve encuentro: China.

El hecho transcendió a los medios de comunicación, porque Pompeo lo informó a los periodistas que lo acompañaban en el avión, rumbo a México.

"Tuvimos la oportunidad de hablar con medios locales y reiterarle a toda la región que cuando China viene llamando a la puerta, no siempre es por el bienestar de sus ciudadanos, y que cuando se acercan con una inversión directa, legítima, que sea transparente y de acorde a la ley, eso es competencia y es algo a lo que Estados Unidos le da la bienvenida. Pero cuando se aparecen con propuestas que son muy buenas para ser ciertas, es usual que ese sea el caso. Tuvimos una buena conversación acerca de ese tema también", informó Pompeo, según una transcripción oficial del coloquio que sostuvo con los periodistas, publicada por el Departamento de Estado.

[Lea aquí el documento del Departamento de Estado estadounidense].

Los periodistas preguntaron a Pompeo si había "algún proyecto específico en Panamá" o inversión china en el istmo, que estuviese siendo observado con atención por el gobierno estadounidense.

"Lo importante no es que China esté compitiendo alrededor del mundo. A eso le damos la bienvenida. Es cuando empresas estatales se aparecen de manera no transparente, no guidas por el mercado, y no están diseñadas para el beneficio de los panameños sino para el beneficio del gobierno Chino. Esas son el tipo de cosas que creemos son inapropiadas y negativas para el pueblo panameño o cualquier otro país con el que China ha implementado ese tipo de predadora actividad económica", contestó el funcionario.

Pompeo también recordó que conoció a Varela "cuando ejercía mi cargo anterior", presuntamente refiriéndose a cuando dirigía la Agencia de Inteligencia Central (CIA, por sus siglas en inglés).

El resto de la conversación en el avión fue sobre México, Arabia Saudita y la marcha de migrantes hondureños que se dirige a Estados Unidos.

Estas declaraciones fueron recogidas, entre otros, por el diario The New York Times, que informó sobre las advertencias de Pompeo a Varela. "La advertencia de Pompeo fue una de las declaraciones, por parte de un alto funcionario estadounidense, más claras por la creciente ansiedad que se vive en Washington a raíz de las actividades económicas por parte de China a nivel global", señala la nota del NYT.

[Lea aquí la nota del NYT 'Mike Pompeo Warms Panama Against Doing Business with China'].

De hecho, en septiembre pasado, Estados Unidos llamó a consultas a su encargada de negocios en Panamá, Roxanne Cabral, en momentos en que el gobierno analizaba ubicar la sede de la embajada de la República Popular China en Amador.

[Lea aquí la nota 'China, el trasfondo de un llamado a consultas'].

En el comunicado divulgado por la Presidencia, no hay nada que indique que esa conversación sucedió. Indica que ambos hablaron de seguridad, de migración, de narcotráfico, de crimen organizado y de "la situación en Venezuela y Nicaragua". No una sola palabra en el comunicado acerca de China.

Esta mañana, el embajador de Panamá en Washington, Emanuel González-Revilla, negó la información del NYT.

"En la reunión en la que estuve yo, no se habló del tema de China", dijo el embajador en Telemetro Reporta.

Este diario preguntó a la Presidencia por qué no informó sobre China en el comunicado. La Presidencia no ha respondido aún.