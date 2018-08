Presentan en la Asamblea denuncia contra los magistrados Harry Díaz y Jerónimo Mejía

Una denuncia penal contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Harry Díaz y Jerónimo Mejía presentó el abogado Neftalí Jaén ante la secretaría general de la Asamblea Nacional la mañana de este jueves 16 de agosto de 2018.

En la denuncia, Jaén señala que ambos magistrados –que llevan el proceso contra el expresidente Ricardo Martinelli por el caso pinchazos telefónicos– podrían supuestamente estar ante la posible comisión del delito contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

Explicó que en las reveladoras declaraciones de la procuradora general de la Nación Kenia Porcell, el pasado 13 de agosto, se mencionan a ambos magistrados en una conversación privada que sostuvieron con su colega Hernán De León.

Jaén describe la siguiente declaración de Porcell, que consta en el minuto 3:05 de un video publicado en Youtube: " ...le agregué, cómo quedan los criterios del magistrado Díaz y magistrado Mejía... Allí se pone las manos en la cabeza y me dice: tú sabes, esos... y dice unas palabras sucias, esos, me grabaron, me grabaron... yo le dije: de qué hablas.. quién te grabó... y si lo hicieron presenta la denuncia...".

En las declaraciones, Porcell también hizo referencia a la magistrada Ángela Russo, así como los magistrados Asunción Alonso (suplente de José Ayú Prado) y Efrén Tello (suplente de Luis Ramón Fábrega), estos dos últimos -según la Procuradora- dijeron que están de acuerdo con “tumbar” el caso de Martinelli. Sin embargo, en la denuncia Jaén no menciona a estos magistrados.

El martes 14 de agosto, recordó Jaén -exasesor de la bancada de Cambio Democrático (CD)-, la procuradora Porcell presentó la denuncia formal ante el fiscal de la Sección de Atención Primaria Metropolitana del Ministerio Público, Julio Villarreal, sobre lo que había conversado con el magistrado De León.

"Soy del criterio que la Comisión de Credenciales debe solicitarle al fiscal Julio Villareal para que remita copia autenticada de la declaración realizada por la Procuradora ante el despacho del mismo, y una vez obtenida dicha declaración se proceda a comunicarle a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz y Jerónimo Mejía, la acusación que sobre ellos se menciona", detalló Jaén.