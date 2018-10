Presidente de los Delegados Electorales denuncia inconveniente con el padrón en el Instituto América

El presidente de los Delegados Electorales, Fausto Fernández, manifestó la mañana de este domingo 28 de octubre, que hubo un inconveniente con el padrón en el Instituto América, en donde cerca de 3 mil electores deben ejercer su voto en las seis mesas. "Aparentemente hace dos semanas, el Partido Panameñista pidió que se corrieran las mesas y las mesas que se corrieron pertenecen a La Salle, no pertenecen aquí".

Fernández indicó que las mesas en el Instituto América llegan hasta la 593 y en el colegio La Salle son del 594 a la 597. Añadió que en estos momentos "estamos esperando que el Tribunal Electoral traiga un padrón de consulta de este centro para que las personas puedan llegar aquí y puedan verificar si están en el padrón y qué mesa les toca".

El presidente de los delegados señaló que "hemos tenido el caso de dos personas que no están en ninguna de las mesas, lo único que nos dicen es que ellos han votado aquí, entonces no tenemos otra forma de verificar aquí y ahora no aparecen por mucha razones, puede que no estén en el padrón.

Por otro lado, el presidente de la República, Juan Carlos Varela anunció en Pesé, que Fausto Fernández será el abanderado del próximo 4 de noviembre.

(Con información de Richard Bonilla y Vielka Corro Ríos)