Prohibido libar en la vía pública

CARNAVALES.

Multas de entre 10 y 50 dólares por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública serán impuestas en todo el país por la Policía Nacional durante las fiestas del Carnaval.

Un comunicado de la entidad –que revela que 15 mil funcionarios de la Policía serán habilitados para trabajar en el Carnaval– también advierte que se incluyeron multas de 20 a 40 dólares por riñas o escándalos; de cinco dólares por no portar la cédula de identidad, y de 30 dólares o más, por faltar el respeto a la autoridad.

Un vocero de la Policía explicó que dichas sanciones se basan en decretos municipales que no precisó. Al mismo tiempo, advirtió que las multas deberán ser canceladas ante las corregidurías que serán habilitadas para esas fiestas.

Portavoces oficiales de la Alcaldía de Panamá aclararon que ese despacho no ha emitido decreto alguno sobre el particular, mientras que la presidenta de la Junta de Carnaval de la capital, Minghtoy Giro, admitió no conocer a fondo el comunicado de la Policía, pero dijo entender que las restricciones –sobre todo la de de ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública– se refieren a lugares fuera de la ruta oficial de los desfiles, en la que, según ella, se han establecido los controles para garantizar la seguridad de los asistentes y evitar alteraciones.

Los controles de la policía también prohíben portar armas blanca y de fuego..