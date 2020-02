Rechazan instalación de tuberías en potabilizadora

VíA RáPIDA

SUSPICACIA. Los miembros del Comité Pro Defensa de los Recursos Hídricos de La Chorrera dejaron ayer plantados a los funcionarios del Ministerio de Salud, de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y del Idaan, quienes habían pautado una reunión para explicarles que las tuberías que usan en la construcción de la planta potabilizadora de Mendoza no ponen en peligro la salud.

Alberto Aguilera, presidente del comité, dijo que no asistieron porque desean que se realice en La Chorrera. Agregó que rechazan el uso de las tuberías porque son de fibra de vidrio. Alfonso Him, de la ACP, dijo que las tuberías son de poliéster, y la fibra de vidrio es el material que refuerza la tubería, pero no el que está en contacto con el agua.