El paquete de reformas constitucionales llega al pleno; se propone limitar la reelección y expandir los circuitos plurinominales

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional presentó este viernes 11 de octubre, ante el pleno legislativo, el informe de las consultas ciudadanas llevadas a cabo en las últimas semanas sobre el paquete de reformas constitucionales.

En total, la comisión realizó 54 jornadas de consultadas, repartidas por todo el país.

El presidente de la comisión, Leandro Ávila, dijo que la comisión acordó unas 75 propuestas o modificaciones al paquete de reformas elaborado por la Concentración Nacional por el Desarrollo y que llevó el Ejecutivo a la Asamblea.

En el paquete de reformas originales destacan la propuesta para limitar la reelección de los diputados a un solo periodo, la creación de un tribunal constitucional y cambios al mecanismo de nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

También que ningún ciudadano podrá postularse para mas de un cargo de elección popular. Ahora mismo la norma sí lo permite, solo que, en caso de ganar en más de un cargo, el candidato solo podrá tomar posesión de uno de ellos. Se propone que todos los circuitos sean plurinominales, salvo los de la provincia de Darién y las comarcas.

Actualmente, los requisitos para ser diputado, representante o alcalde incluyen no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más. La modificación eliminaría la especificación de la condena.

[Lea aquí el proyecto de reformas a la Constitución].

Otra propuesta es que los diputados sean investigados por el procurador general de la Nación y juzgados en primera instancia por tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente, es la Corte la que designa un magistrado fiscal que instruya la investigación.

Igualmente, se propone elevar la edad mínima para ser magistrado, de 35 a 45 años.

Ávila reconoció que en las consultas ciudadanas, se hicieron fuertes cuestionamientos a los tres órganos del Estado. De la Asamblea Nacional se dijo que "es el órgano quizá más lesionado".

Sobre el Órgano Judicial, se cuestionó su independencia, por lo que en las reformas se propone asignarle un porcentaje fijo de los ingresos corrientes. Actualmente, al Judicial le corresponde el 2% del presupuesto general del Estado.

En cuanto al Ejecutivo, la comunidad lo percibe como el órgano con mayores recursos, por lo que se sugirió fortalecer la descentralización.

En las consultas también se presentaron ciudadanos que piden una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente Paralela, y no una reforma de la Constitución, como propuso la Concertación para el Desarrollo Nacional, y avaló el Ejecutivo. Al respecto, Ávila indicó que hubo un movimiento a favor de la Constituyente que quiso recoger firmas para impulsar esta propuesta, "y no pudo hacerlo". Indicó que el mecanismo de la Asamblea Constituyente Paralela no obliga a que los 60 diputados que la conforman hagan las consultas que sí hizo la Comisión de Gobierno.

"Nada es perfecto en la vida. Pero la ventaja de esta discusión es que obligados estamos en la Constitución a culminar este primer proceso el 31 de octubre a más tardar", dijo Ávila. Ese día, concluye el actual periodo de sesiones ordinarias. Agregó que en noviembre, diciembre y los primeros meses de 2020 se podrían hacer más consultas, "para perfeccionar esta Constitución".

Una vez presentado el informe de la comisión con sus respectivas recomendaciones, se deberá fijar fecha para proceder a la discusión y votación, la cual se efectuará “artículo por artículo” o dividida en bloques. Ávila indicó que las discusiones iniciarán el próximo lunes.

En esta ocasión, los tres debates del acto constitucional se harán en el pleno para que participen los 71 diputados. Este ejercicio debe repetirse en la legislatura siguiente, es decir, la comprendida entre enero y abril de 2020. Entre los tres y seis meses siguientes, el documento aprobado por los diputados será sometido a referendo.

Ávila señaló que se han hechos consultas con el Tribunal Electoral, para que el acto de referendo se haga sobre ejes temáticos o específicos, y no con una boleta o pregunta única.

"El que haga una campaña desde ya sin decir 'no', sin saber cuál es el resultado final de lo que salga de esta Asamblea, creo que no es un panameño", remarcó.