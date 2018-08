Richard Morales correrá como precandidato presidencial por el FAD

El politólogo y docente universitario Richard Morales anunció este miércoles 22 de agosto que se postulará como precandidato presidencial para las primarias del Frente Amplio por la Democracia (FAD) que serán el próximo 28 de octubre.

Morales, quien es secretario de Finanzas del FAD, competiría con el sindicalita Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).

"Soy de esos humanos que luchan por lo que creen sin importar las consecuencias. Muchos pensarían que por mi formación académica yo estaría cercano a los sectores que han detentado el poder. Pero yo decidí ponerme del lado de lo que creo correcto y no lo conveniente, tomando partida por los pobres que luchan por sus derechos y no por los poderosos que protegen sus privilegios, comprometiéndome con la superación de las desigualdades y no a la resignación ante ellas", dijo en una carta al FAD.

Morales es profesor de ciencias políticas en la Universidad de Panamá y tiene estudios en Tulane y Harvard. Tiene hasta el 25 de agosto para inscribirse como precandidato.

El FAD abrió un período de postulaciones del 21 de agosto al 25 de agosto.