Samira Gozaine no acude a la Asamblea; Zulay Rodríguez habla de conducción

Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración (SNM), quien había sido citada a la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional para que respondiera preguntas sobre tráfico de personas, no acudió a la cita.

La comisión que preside la diputada Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), le puso una nueva fecha: el próximo lunes 30 de septiembre a las 2 p.m.

Gozaine no notificó a la instancia legislativa las razones por las que no que no asistió. En la comisión informaron que si Goziane no asiste a la cuarta citación, podría ser conducida. Al menos así lo dijo la diputada Zulay Rodríguez.

La citación se ordenó el pasado 17 de septiembre, en medio de la controversia por un audio donde la funcionaria pedía ayuda a agentes en la frontera para que dejaran entrar a unos amigos de su primo.

Gozaine debe responder un cuestionario de al menos 17 preguntas sobre el tráfico de personas.

El independiente Juan Diego Vásquez, miembro de la comisión, en su momento dijo que además de la directora del Servicio Nacional de Migración, el defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, fue citado por la misma comisión para tratar el tema de la trata de personas.

Añadió que la citación a Gozaine no tiene nada que ver con las acusaciones “del famoso audio que anda por allí”.

El diputado explicó que la funcionaria tiene que rendir cuentas sobre esos casos de trata de personas.

Vásquez entiende que Gozaine solo tiene pocos meses en el cargo, sin embargo debe explicar como hará en su administración para dar con la verdad en cuanto a la trata de personas y la discriminación.

El SNM en la actualidad investiga la filtración de un audio en el que se escucha a Gozaine hablando con un funcionario de la provincia de Chiriquí para que dejara ingresar a unos extranjeros que no tenían boleto de regreso.

Además la funcionaria negó que se tratará de un asunto de palanca.

En ese sentido, el presidente Laurentino Cortizo dijo que no le pedirá la renuncia a Gozaine por este caso.